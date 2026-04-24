Pimientos rellenos vegetarianos: opción ligera y nutritiva para la alimentación diaria

Unos pimientos rellenos vegetarianos despiertan recuerdos de comidas familiares, celebraciones y tardes soleadas.
En México, el plato suele prepararse durante la temporada de Cuaresma, en días festivos o como opción fresca y colorida para el almuerzo.
Su versatilidad permite adaptarlo a los ingredientes de cada región, siempre manteniendo el espíritu de la cocina casera mexicana.
Receta de pimientos rellenos vegetarianos
Los pimientos rellenos vegetarianos son pimientos frescos, generalmente rojos, verdes o amarillos, asados o cocidos, y luego rellenos con una mezcla de arroz, vegetales salteados, legumbres y, en ocasiones, queso.
Se terminan en horno o sartén, logrando una textura jugosa y un sabor intenso, realzado por el toque de especias mexicanas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 4 pimientos grandes (rojos, verdes o amarillos)
- 1 taza de arroz blanco cocido
- 1 cebolla mediana, picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 zanahoria, rallada
- 1 calabacita, picada en cubitos
- 1 lata (400 gr) de frijoles escurridos
- 100 gr de queso fresco o panela (opcional, para gratinar)
- 2 tomates medianos, picados
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Cilantro fresco para servir
Cómo hacer pimientos rellenos vegetarianos, paso a paso
- Lavar los pimientos. Cortar la parte superior y quitar las semillas y filamentos internos.
- Hervir agua en una olla grande y blanquear los pimientos durante 4 minutos para ablandarlos. Escurrir y reservar.
- En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva. Saltear la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén transparentes.
- Agregar la zanahoria y la calabacita. Cocinar 5 minutos.
- Sumar los tomates, el comino y el orégano. Cocinar hasta que los tomates se deshagan.
- Incorporar el arroz cocido y los frijoles negros. Mezclar bien y salpimentar.
- Rellenar los pimientos con la mezcla, presionando ligeramente para que queden bien compactos.
- Colocar los pimientos en una fuente para horno. Cubrir con queso fresco o panela si se desea.
- Hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso se gratine y los pimientos estén tiernos.
- Servir calientes, decorados con cilantro fresco.
Consejos clave:
- El blanqueo previo de los pimientos ayuda a que no queden crudos tras el horneado.
- El sofrito debe quedar jugoso, evitando que el relleno se seque.
- El queso fresco aporta humedad y un contraste de textura al relleno.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 35 g
- Proteínas: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar en refrigeración, en recipiente hermético, por hasta 3 días. También admite congelación por 2 meses, aunque el pimiento puede perder parte de su textura.