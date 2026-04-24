México

Pimientos rellenos vegetarianos: opción ligera y nutritiva para la alimentación diaria

Una receta tradicional revive la memoria de reuniones familiares y momentos felices en la mesa

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Chiles cuaresmeños rellenos, verdura, zanahoria, cebolla, jitomate, cilantro, guarnición picante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Chiles cuaresmeños rellenos con una mezcla fresca de verduras como zanahoria, cebolla, jitomate y cilantro, formando una colorida y picante guarnición típica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos pimientos rellenos vegetarianos despiertan recuerdos de comidas familiares, celebraciones y tardes soleadas.

En México, el plato suele prepararse durante la temporada de Cuaresma, en días festivos o como opción fresca y colorida para el almuerzo.

Su versatilidad permite adaptarlo a los ingredientes de cada región, siempre manteniendo el espíritu de la cocina casera mexicana.

Receta de pimientos rellenos vegetarianos

Los pimientos rellenos vegetarianos son pimientos frescos, generalmente rojos, verdes o amarillos, asados o cocidos, y luego rellenos con una mezcla de arroz, vegetales salteados, legumbres y, en ocasiones, queso.

Se terminan en horno o sartén, logrando una textura jugosa y un sabor intenso, realzado por el toque de especias mexicanas.

Plato de pimientos rellenos de garbanzos y col, opción vegetariana saludable y sabrosa, con colores vibrantes y sabores frescos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Plato con pimientos rellenos de garbanzos y col, una opción vegetariana saludable y nutritiva, con colores vibrantes y sabores deliciosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 4 pimientos grandes (rojos, verdes o amarillos)
  2. 1 taza de arroz blanco cocido
  3. 1 cebolla mediana, picada
  4. 2 dientes de ajo, picados
  5. 1 zanahoria, rallada
  6. 1 calabacita, picada en cubitos
  7. 1 lata (400 gr) de frijoles escurridos
  8. 100 gr de queso fresco o panela (opcional, para gratinar)
  9. 2 tomates medianos, picados
  10. 1 cucharadita de comino molido
  11. 1 cucharadita de orégano seco
  12. 2 cucharadas de aceite de oliva
  13. Sal y pimienta a gusto
  14. Cilantro fresco para servir

Cómo hacer pimientos rellenos vegetarianos, paso a paso

  1. Lavar los pimientos. Cortar la parte superior y quitar las semillas y filamentos internos.
  2. Hervir agua en una olla grande y blanquear los pimientos durante 4 minutos para ablandarlos. Escurrir y reservar.
  3. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva. Saltear la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén transparentes.
  4. Agregar la zanahoria y la calabacita. Cocinar 5 minutos.
  5. Sumar los tomates, el comino y el orégano. Cocinar hasta que los tomates se deshagan.
  6. Incorporar el arroz cocido y los frijoles negros. Mezclar bien y salpimentar.
  7. Rellenar los pimientos con la mezcla, presionando ligeramente para que queden bien compactos.
  8. Colocar los pimientos en una fuente para horno. Cubrir con queso fresco o panela si se desea.
  9. Hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso se gratine y los pimientos estén tiernos.
  10. Servir calientes, decorados con cilantro fresco.

Consejos clave:

  • El blanqueo previo de los pimientos ayuda a que no queden crudos tras el horneado.
  • El sofrito debe quedar jugoso, evitando que el relleno se seque.
  • El queso fresco aporta humedad y un contraste de textura al relleno.
Plato de pimientos rellenos de garbanzos y col, opción vegetariana saludable y sabrosa, con colores vibrantes y sabores frescos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Plato con pimientos rellenos de garbanzos y col, una opción vegetariana saludable y nutritiva, con colores vibrantes y sabores deliciosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en refrigeración, en recipiente hermético, por hasta 3 días. También admite congelación por 2 meses, aunque el pimiento puede perder parte de su textura.

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