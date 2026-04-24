Pimientos rellenos vegetarianos: opción ligera y nutritiva para la alimentación diaria

Chiles cuaresmeños rellenos con una mezcla fresca de verduras como zanahoria, cebolla, jitomate y cilantro, formando una colorida y picante guarnición típica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos pimientos rellenos vegetarianos despiertan recuerdos de comidas familiares, celebraciones y tardes soleadas.

En México, el plato suele prepararse durante la temporada de Cuaresma, en días festivos o como opción fresca y colorida para el almuerzo.

Su versatilidad permite adaptarlo a los ingredientes de cada región, siempre manteniendo el espíritu de la cocina casera mexicana.

Receta de pimientos rellenos vegetarianos

Los pimientos rellenos vegetarianos son pimientos frescos, generalmente rojos, verdes o amarillos, asados o cocidos, y luego rellenos con una mezcla de arroz, vegetales salteados, legumbres y, en ocasiones, queso.

Se terminan en horno o sartén, logrando una textura jugosa y un sabor intenso, realzado por el toque de especias mexicanas.

Plato con pimientos rellenos de garbanzos y col, una opción vegetariana saludable y nutritiva, con colores vibrantes y sabores deliciosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

4 pimientos grandes (rojos, verdes o amarillos) 1 taza de arroz blanco cocido 1 cebolla mediana, picada 2 dientes de ajo, picados 1 zanahoria, rallada 1 calabacita, picada en cubitos 1 lata (400 gr) de frijoles escurridos 100 gr de queso fresco o panela (opcional, para gratinar) 2 tomates medianos, picados 1 cucharadita de comino molido 1 cucharadita de orégano seco 2 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto Cilantro fresco para servir

Cómo hacer pimientos rellenos vegetarianos, paso a paso

Lavar los pimientos. Cortar la parte superior y quitar las semillas y filamentos internos. Hervir agua en una olla grande y blanquear los pimientos durante 4 minutos para ablandarlos. Escurrir y reservar. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva. Saltear la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que estén transparentes. Agregar la zanahoria y la calabacita. Cocinar 5 minutos. Sumar los tomates, el comino y el orégano. Cocinar hasta que los tomates se deshagan. Incorporar el arroz cocido y los frijoles negros. Mezclar bien y salpimentar. Rellenar los pimientos con la mezcla, presionando ligeramente para que queden bien compactos. Colocar los pimientos en una fuente para horno. Cubrir con queso fresco o panela si se desea. Hornear a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso se gratine y los pimientos estén tiernos. Servir calientes, decorados con cilantro fresco.

Consejos clave:

El blanqueo previo de los pimientos ayuda a que no queden crudos tras el horneado.

El sofrito debe quedar jugoso, evitando que el relleno se seque.

El queso fresco aporta humedad y un contraste de textura al relleno.

Plato con pimientos rellenos de garbanzos y col, una opción vegetariana saludable y nutritiva, con colores vibrantes y sabores deliciosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 35 g

Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en refrigeración, en recipiente hermético, por hasta 3 días. También admite congelación por 2 meses, aunque el pimiento puede perder parte de su textura.