Colombia

Abogada de David Murcia Guzmán confirmó que además de la libertad, buscará que sea parte del proceso de liquidación de DMG

Sondra Macollins aseguró que el cundinamarqués está interesado en ayudar a más de 193.000 personas que invirtieron su dinero

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David Murcia Guzmán
La defensa del cundinamarqués pide la libertad inmediata de su cliente - crédito Colprensa

El 23 de abril se confirmó que David Murcia Guzmán, fundador de DMG, presentó una petición ante el juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá para que se reconozca la extinción de su pena y se ordene su libertad inmediata.

La defensa argumenta que Murcia Guzmán ya cumplió una condena de nueve años por los mismos hechos en Estados Unidos y que su reclusión en Colombia constituye una doble sanción por delitos ya juzgados y sancionados.

Cabe recordar que Murcia Guzmán fue extraditado y aceptó cargos por lavado de activos en Estados Unidos, donde completó su sentencia antes de regresar a Colombia, mientras que en el país sudamericano enfrenta una condena de 30 años por captación masiva y lavado de activos. En su solicitud, la defensa señala una vulneración del principio constitucional que prohíbe ser juzgado dos veces por los mismos hechos, y pide que se conmute el tiempo cumplido en el extranjero. También ha solicitado un indulto humanitario al Gobierno Nacional.

Defensa de David Murcia Guzmán argumentó su posición

Sondra Macollins es la abogada tanto de Carlos Ledher como de "Martín Sombra", el excarcelero de las Farc - crédito suministrado a Infobae
La jurista recordó que Murcia Guzmán ya cumplió una condena en Estados Unidos - crédito suministrado a Infobae

En diálogo con Infobae Colombia, la abogada y candidata presidencial Sondra Macollins expuso la postura jurídica de la defensa de David Murcia Guzmán sobre el proceso que enfrenta el empresario.

“En Colombia está prohibido que una persona sea juzgada dos o más veces por los mismos hechos. En el caso de David Murcia no solo fueron dos, sino tres: Colombia, Estados Unidos y Panamá. Esta es la segunda pena que paga por los mismos hechos”, declaró la jurista.

Macollins explicó que su defendido “tendría derecho al reconocimiento de esa garantía, como ha ocurrido con otros procesados en el mismo caso. A David Murcia Guzmán no se le ha otorgado ese derecho a que se reconozca el non bis in idem, por la prohibición constitucional de no ser perseguido dos veces por los mismos hechos”.

David Murcia Guzmán, representante legal de la pirámide DMG. Colprensa.
David Murcia Guzmán fue representante legal de la pirámide DMG - crédito Colprensa

La abogada reveló que, mientras se tramita el reconocimiento del principio non bis in idem, solicitó ante la justicia la libertad inmediata para Murcia Guzmán, lo que espera que sea aprobado.

Solicité la libertad inmediata por el cumplimiento de toda la pena, ya que se debe conmutar el tiempo que cumplió en Estados Unidos, los diez años y un poco más, incluyendo el tiempo de detención por migración en ese país, dentro de un proceso con la misma identidad fáctica y el mismo sujeto”,

De acuerdo con la abogada, la defensa pide que este reconocimiento se haga efectivo como sucedió con el exfiscal Gustavo Moreno.

“En ese caso se le reconoció parcialmente la pena porque en Estados Unidos también fue condenado por uno de los delitos que se le imputó en Colombia. Esperamos que el juez actúe conforme a derecho y que no se deje presionar políticamente, para que el señor David Murcia recupere su libertad, como corresponde en la ley y la Constitución, y pueda enfrentar el proceso de liquidación de su empresa, en la que es socio mayoritario y que tiene 193.000 tarjetahabientes pendientes de que se les liquide su participación”.

David Murcia Guzmán, representante legal de la pirámide DMG. Colprensa.
Para Macollins, en el caso de Murcia Guzmán hay intereses externos - crédito Colprensa

Como parte de su defensa, la abogada recordó que fue contactada por Murcia Guzmán y por personas que se consideran víctimas en el proceso de liquidación de DMG Holding Group, debido al abandono, denunciado en otro proceso, que habría protagonizado el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a quien Murcia acusa de haberlo robado.

Por último, respecto a la estrategia jurídica, Macollins explicó que se plantearon varios caminos: “Una era solicitar el indulto al Gobierno Nacional, pues consideramos que fue un delito de persecución y tinte político, como se manifestó públicamente por parte del presidente de la época, que intervino judicialmente en el caso, y el otro camino es solicitar la aplicación del non bis in idem, ya que cumple con los requisitos de identidad fáctica y de sujeto”.

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