A nivel internacional, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus siglas en inglés) lleva adelante las pruebas TIMSS (del inglés Trends in International Mathematics and Science Study) desde 1995. Es una evaluación internacional de conocimientos de matemáticas y ciencias de los estudiantes inscritos en los grados 4º y 8º de todo el mundo. Se realiza cada 4 años, se recopilan más de cuatrocientos mil resultados y participan más de sesenta naciones. A su vez, la misma asociación lleva adelante desde el 2001 las pruebas PIRLS (del inglés Progress in International Reading Literacy Study), con especial foco en la comprensión lectora.