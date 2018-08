Innovar implica un cierto grado de imprevisibilidad, pero en la aviación los imprevistos deben reducirse a la mínima expresión. En el comunicado la empresa menciona "eventualidades operativas y técnicas que generaron cancelaciones y reprogramaciones". Algunas de estas "eventualidades" son producto de ineficiencias propias y la mayoría por la precariedad del medio en que se desenvuelve la actividad aeronáutica en nuestro país. Dentro de lo que serían propias ineficiencias podríamos aventurar que por lo general el negocio low cost utiliza los aviones más modernos del mercado que se puedan lograr a través de las diversas formas de afectación a sus flotas. En el caso en cuestión, las aeronaves no son nuevas ni las más modernas, lo cual no quiere decir que no operen con seguridad y dentro de las normas. Otra ineficiencia que se relaciona con las aeronaves y los vuelos programados es que una aerolínea que tiene cuatro o cinco aviones en servicio, ante cualquier problema técnico en uno de ellos, reduce su flota en un 20% o 25%, lo cual suele generar desbarajustes.