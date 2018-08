Queremos agregar un paso más. Desde una visión humanista y cristiana no podemos dejar de considerar que la derogación de esa norma de la Iglesia, al igual de otras normas jurídicas positivas abolicionistas, no solo van dirigidas a resguardar la dignidad de la vida de los condenados a la pena capital. Están dirigidas también a resguardar la propia dignidad de legisladores, jueces y funcionarios penitenciarios. ¿Acaso no es poco digno legislar a favor de la muerte? ¿Y qué decir del juez que debe hacer cumplir esos mandatos con su firma? ¿Y no pierde su dignidad el que teniendo por misión custodiar a los condenados debe matar a uno de ellos? La reducción del otro a mero objeto ordenando y ejecutando la muerte no solo produce la irreparable eliminación del condenado, sino también condena a los que lo dispusieron o llevaron a cabo a la pena en ser seres indiferentes, crueles y sombríos.