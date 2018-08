Lamentablemente nos hemos dejado enamorar con eslóganes repetidos hasta el cansancio por políticos que desconocen el significado de la palabra "defensa". Como aquel que reza que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Hay una sola manera de que un país, una empresa o cualquier organización no tenga hipótesis de conflicto y es la de no tener objetivo. Nuestro país es el octavo territorio del planeta. Con semejante extensión apenas poblada no necesitamos de un enemigo concreto, nuestros intereses vitales, que se traducen en objetivos nacionales, nos imponen imaginarnos escenarios futuros conflictivos.