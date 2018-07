Tercero, los supuestos del proyecto desconocen indicaciones y contraindicaciones. ¿Qué hay de aquellas que jamás serán candidatas por no adherir a prescripciones o no poder cumplir controles? El aborto farmacológico no es inocuo. En países desarrollados mueren de 7 a 30 personas cada cien mil eventos. Los supuestos también permiten abortar después de la semana 14, cuando el riesgo aumenta 40% por semana; en tanto que luego de la 20 las posibilidades de perder el útero son muy altas y la mortalidad excede los 52 casos en cien mil.