Finalmente, me permito concluir que no podemos seguir viendo a quienes portan uniforme, como a enemigos de la sociedad, hay mucho por mejorar en nuestras Fuerzas Armadas, muchos de sus defectos internos, no son otros de los que como sociedad nos cruzan a todos. Y cuando menos , no deberíamos cometer la enorme torpeza de quedar atrapados para siempre en los diez años más oscuros de la historia nacional, hay millones de argentinos inocentes y ajenos a todo lo que nos ocurrió, entre ellos, las nuevas generaciones de civiles y militares que habitan este suelo y que anhelan por igual un país mejor.