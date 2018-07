Sin embargo, hoy, errónea y deliberadamente se denuestan las convicciones axiológicas, religiosas o morales y, por ende, la objeción, luego devenida en desobediencia. Bien podría explicarse esta denigración y estigmatización de lo axiológico, moral o religioso, porque expresa una ilegitimidad y hasta invalidez de aquella ley sancionada y objetada o desobedecida, además de la falta de representatividad en los propios órganos democráticos. Básicamente, la inadmisible interferencia estatal en los dominios axiológicos de los ciudadanos es un muy peligroso ensayo social si no se ajusta a una muy seria justificación. Y no es precisamente esto lo aportado en el actual proyecto de ley para la legalización del aborto a demanda, ya que no solo posibilita explícitamente la revocación de la objeción, constituyendo una contradictio in terminis, sino que no brinda aquella necesaria y seria justificación para dicha legalización. Más, al prohibir explícitamente la objeción institucional o de ideario, niega la conciencia de una institución, no la predicable del hombre por su humanidad, sino por su autonomía, como parte de sus derechos fundamentales a tener un ideario propio, una ética institucional. Mismo argumento aplicado a los niños, a quienes no se les reconoce jurídicamente conciencia, no por falta de humanidad sino de autonomía plena, no haciéndolos responsables de sus actos. A esto puede sumársele los infundados argumentos desde lo científico, racional o moral, de diversas organizaciones, fundaciones y centros, favorables a la legalización del aborto a demanda, más el financiamiento de dichas entidades (con cientos de miles de dólares) por parte de la mayor organización abortista mundial Planned Parenthood Federation, ya demostrado y de conocimiento público. Ni si quiera este proyecto de ley cumple con sus propias declaraciones en defensa de las mujeres en conflicto con su embarazo, y más aún cuando este es causado por abuso sexual. Huelga mencionar la vergonzosa deserción del deber por parte de muchos legisladores que manifiestan una frivolidad tan pronunciada como su volubilidad en el cambio de sus convicciones, puestas al servicio de su rédito político.