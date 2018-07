La salida inmediata del conflicto parece imposible si no se desarman los grupos paramilitares de represión, si no se encauza la expresión del descontento popular y si no se logra recuperar una mínima credibilidad en el gobierno. Todo esto solo puede ocurrir si se llama urgente a elecciones adelantadas. De hecho, el mismo gobierno de Nicaragua habría expresado esta propuesta el pasado 12 de junio a la embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu y a Caleb McCarry, delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado enviado a Managua, como así también a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la Alianza que participan en el Diálogo Nacional para solucionar la crisis.