Musculito, respetado ex agente de la CIA, experto en operaciones de infiltración y espionaje, participó en abril de 1961 en la malograda invasión a Bahía de Cochinos y realizó más de trescientas operaciones de penetración a la isla, con la intención de adquirir información de las operaciones de La Habana y derrocar a Castro. "Algo que no hemos conseguido", dice, pero "sin arrepentimiento. Todas mis acciones y esfuerzos han perseguido la libertad de mi país. Lo más probable es que yo no la vea, pero se conseguirá".