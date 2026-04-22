Senado exige a gobernadora de Chihuahua rendir cuentas por agentes de la CIA fallecidos

Muerte de presuntos agentes de la CIA desata confrontación entre Morena y PAN en el Senado.

La muerte de cuatro personas —entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA— en un accidente carretero en Chihuahua desató una confrontación en el Senado mexicano, donde Morena y el PAN cruzaron acusaciones sobre responsabilidades, soberanía y coordinación con Estados Unidos.

Morena impulsa comparecencias por caso Chihuahua y agentes de la CIA

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa promovió un punto de acuerdo para citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, con el fin de esclarecer la presencia y actividades de agentes extranjeros en la entidad.

La propuesta fue respaldada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, quien señaló que el Congreso tiene facultades para requerir información a autoridades locales cuando se trata de asuntos de interés nacional.

Ignacio Mier Velazco respalda citar a autoridades de Chihuahua por el caso de agentes extranjeros.

De aprobarse, las comparecencias serían públicas y ante comisiones legislativas.

Accidente en operativo antidrogas desata dudas sobre intervención extranjera

El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un vehículo se desbarrancó en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. En el percance murieron cuatro personas: dos estadounidenses y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, los ciudadanos estadounidenses participaban en actividades vinculadas a operativos contra laboratorios clandestinos de droga en la sierra de Chihuahua.

Este dato abrió interrogantes sobre el alcance de la participación de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

Al lugar acudieron agentes de seguridad (Especial)

El caso cobra relevancia porque la legislación mexicana limita la actuación directa de agentes extranjeros, permitiéndoles únicamente tareas de intercambio de información o capacitación, siempre bajo autorización del gobierno federal.

PAN acusa intento de deslinde y advierte posible crisis diplomática

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó la intención de responsabilizar a la administración estatal y acusó a Morena de intentar deslindar al gobierno federal.

Ricardo Anaya Cortés acusa a Morena de intentar deslindar al gobierno federal en el caso Chihuahua.

El legislador planteó dos escenarios: que el gobierno federal conociera la presencia de los agentes —lo que implicaría falta de transparencia— o que la desconociera, lo cual evidenciaría un problema en la relación bilateral con Estados Unidos.

Anaya sostuvo que, según información disponible, los presuntos agentes participaban a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas mexicanas, por lo que consideró indispensable aclarar el nivel de coordinación y autorización.

Gobierno federal niega operaciones conjuntas en territorio nacional

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tenía conocimiento previo de la participación de los estadounidenses en el operativo y reiteró que no existen operaciones conjuntas en campo con fuerzas extranjeras.

Claudia Sheinbaum niega operaciones conjuntas con agentes extranjeros en territorio nacional. EFE/José Méndez

La mandataria subrayó que la cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de inteligencia y apoyo técnico, respetando la soberanía nacional. No obstante, indicó que se investigará si hubo alguna violación a las leyes de seguridad nacional.

Claves del caso Chihuahua y agentes de la CIA

Cuatro personas murieron en un accidente carretero en Chihuahua, incluidos dos estadounidenses.

Medios internacionales identificaron a los extranjeros como presuntos agentes de la CIA.

El accidente ocurrió tras un operativo contra laboratorios de droga en la sierra.

Morena busca que autoridades de Chihuahua expliquen la presencia de agentes extranjeros.

El PAN advierte posibles fallas del gobierno federal y riesgos en la relación con Estados Unidos.

El gobierno federal niega operaciones conjuntas en territorio nacional y abrió una investigación.

El episodio no solo abrió un frente de confrontación política interna, sino que también colocó bajo escrutinio los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

A medida que avancen las investigaciones y posibles comparecencias, el caso podría escalar hacia implicaciones diplomáticas más amplias entre ambos países.