Capturan al presunto asesino de Kira en Bucaramanga: necropsia confirma que la perrita murió por golpes

La detención se realizó tras la orden emitida por la Fiscalía y la recopilación de pruebas forenses, mientras el proceso judicial pone a prueba la efectividad de la legislación contra el maltrato animal en el país - crédito Andrea Padilla

La captura de Amibelec Camacho, señalado como el presunto responsable de la muerte de Kira, una perrita criolla de 3 años, marcó un nuevo capítulo en la lucha contra el maltrato animal en Bucaramanga.

El procedimiento, realizado el martes 21 de abril, se dio tras la solicitud de la Fiscalía, con base en los resultados de la necropsia practicada al animal, que arrojó como causa de muerte un trauma craneoencefálico producto de múltiples golpes. El caso, ampliamente difundido en redes sociales, generó indignación y reavivó el debate sobre la efectividad de las leyes de protección animal en Colombia.

Según confirmó la senadora animalista Andrea Padilla, la captura se produjo gracias a la aplicación de la Ley Ángel lo que permitió a las autoridades actuar de manera expedita.

“Capturado el presunto asesino de Kira gracias a la Ley Ángel. Fue necesario que la Fiscalía solicitara orden de captura que hoy la policía materializó. Al parecer, Kira murió por trauma craneoencefálico. Mañana será la audiencia de legalización de la captura, también de imputación de cargos”, declaró Padilla, que subrayó la importancia de que la ley se aplique “sin excepciones” para garantizar justicia animal.

La indignación crece entre habitantes y autoridades tras la difusión de imágenes donde una mascota fallece por violencia en una vivienda del sector, activando nuevamente el debate sobre la protección animal en Colombia - crédito @ColombiaOscura /

Detalles de la necropsia y antecedentes del caso

El informe forense descartó cualquier hipótesis de envenenamiento, al no encontrar rastros de sustancias tóxicas en el cuerpo de la perrita. Según el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, “los resultados de la necropsia son claros y contundentes: la muerte del animalito fue causada por múltiples traumatismos, fracturas, hemorragias y laceraciones, producto de los golpes a los que fue sometida Kira en reiteradas ocasiones”.

La investigación avanzó con el testimonio de vecinos, videos y material probatorio facilitado por el concejal Camilo Machado, que acompañó el proceso desde el inicio. “Nosotros como denunciantes formales del caso, ante la Fiscalía, aportamos todo el material probatorio y fuimos hasta el lugar para, junto con Policía, dar con el paradero del cuerpo de la perrita y se le pudiera practicar la necropsia que arrojó como resultado muerte por trauma craneoencefálico”, relató Machado.

El caso tomó relevancia nacional al revelarse que el presunto agresor contaba con denuncias previas por maltrato contra el mismo animal, y que dentro de la vivienda permanecía otro cachorro en condiciones de vulnerabilidad. Además, miembros de la comunidad señalaron que el hombre habría causado la muerte de al menos otros dos caninos.

El informe forense confirmó que Kira murió por trauma craneoencefálico y descartó el envenenamiento como causa de muerte - crédito @Cportilla40 / X

Proceso judicial y marco legal

La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la solicitud de medida de aseguramiento ante el juez encargado del caso. En la audiencia de legalización de la captura, prevista para el 22 de abril, se imputarán los delitos de muerte agravada por maltrato animal y se solicitará la medida de aseguramiento.

De acuerdo con la Ley 2455 de 2025, quien cause la muerte de un animal doméstico enfrenta penas de prisión de entre 32 y 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para ejercer profesiones relacionadas con animales, prohibición de tenencia y multas de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El alcalde Portilla reiteró que “el agresor de la perrita Kira ya fue capturado y responderá por el delito de maltrato animal”, mientras la comunidad y organizaciones defensoras de animales insisten en el seguimiento del proceso judicial para evitar que el implicado recupere la libertad.

La captura de Amibelec Camacho, presunto responsable de la muerte de Kira, intensifica el debate sobre el maltrato animal en Bucaramanga - crédito @Cportilla40 / X

El concejal Machado subrayó: “Queremos condena ejemplar. Queremos cárcel. Queremos justicia para Kira. Que este caso marque un precedente para todos los agresores que creen que la crueldad puede quedar sin castigo. Kira no puede hablar por eso seguimos hablando por ella”.

Es preciso recordar que, el caso se remonta a inicios de abril, cuando se difundieron videos que mostraban la agresión en el barrio Betania, al norte de la ciudad. La perrita fue hallada enterrada tras la intervención de la Policía y la Subsecretaría de Ambiente, luego de que los vecinos denunciaran la situación en redes sociales.

La Administración municipal calificó el hecho como “atroz” y reiteró su compromiso de no permitir que situaciones similares se repitan en Bucaramanga.

Videos y testimonios de vecinos, junto con la intervención de la Subsecretaría de Ambiente, facilitaron la identificación y captura del implicado - crédito @Cportilla40 / X

La muerte de Kira impulsó un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier indicio de maltrato animal y a las autoridades para aplicar con rigor las leyes vigentes. Además, se activó la ruta de atención, se exhumó el cuerpo para los análisis forenses y se rescató otro animal en riesgo.

El presunto agresor ya había recibido una multa administrativa cercana a los 50 salarios mínimos, mientras avanza el proceso penal que podría derivar en una sanción ejemplar bajo los parámetros de la ley colombiana.