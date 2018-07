Esto lo hacemos porque tenemos la firme convicción de que si no nos orientamos juntos hacia un mismo lugar, todos los esfuerzos van a ser dispersos y los objetivos no van a poder lograrse. No podemos atender ninguna otra prioridad sin asegurarnos, primero, la dignidad y la decencia en la calidad de vida de las personas. En esta agenda prioritaria debemos asociarnos con nuestros pares dentro del gabinete que encabeza el presidente Mauricio Macri, de forma transversal y permanente, y dar lo que es imprescindible: asistencia social.