El salto del dólar es la consecuencia de los ajustes estructurales que la política decidió no hacer. Mientras había crédito barato y en cantidad, los dólares entraban y todos los problemas se escondían debajo de la alfombra. Hoy los dólares no solo no entran, sino que salen. Por eso es correcto decir que el ajuste que no quiso hacer el Ejecutivo, lo hizo el mercado en unos pocos meses y a los golpes.