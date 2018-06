Nada, no tiene nada que ver. Pero considerando el empeño por juntarlos que han hecho algunos sectores que se oponen a la aprobación en el Senado del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE), vale la pena detenerse a hacer algunas aclaraciones. Previo a ello, recordemos que el proyecto de IVE aprobado en la Cámara de Diputados ingresó hace pocos días al Senado y que, a pesar de fuertes intentos por demorarlo, recibirá dictamen de comisiones el 1º de agosto y será debatido en el recinto el 8 del mismo mes. Por su parte, el proyecto de extinción de dominio, sobre el que escribí aquí, fue aprobado por la Cámara de Diputados en un trámite exprés en 2016, una semana luego de que estallara el escándalo de los bolsos del ex secretario de Obras Públicas, José López. Hasta ahora ha sido frenado básicamente por el peronismo y el kirchnerismo, aunque no han faltado voces críticas dentro del oficialismo, preocupadas por cómo la norma —tal como fue aprobada en Diputados— podría afectar garantías constitucionales. En caso de no ser tratado por el Senado, el proyecto perdería estado parlamentario a fin de año.