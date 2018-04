Los legisladores podrán debatir en los márgenes, otorgar así razones acerca de las causales de no punibilidad, los plazos, la objeción de conciencia, etcétera. Lo que no pueden hacer, al menos no sin violar los presupuestos de la tarea que les cabe como representantes de la democracia constitucional que juraron respetar, muchos incluso en nombre de us creencias religiosas, es dejar de lado la razón y esconderse en prejuicios, inconsistencias lógicas y dogmas religiosos para seguir condenando a miles de niñas, adolescentes y mujeres cada año a llevar adelante embarazos incompatibles con sus planes de vida, a atravesar la clandestinidad y el estigma de la persecución penal, a sufrir daños físicos irreparables, o a la muerte.