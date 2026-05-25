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Katherine Miranda apuntó a la campaña de Iván Cepeda, tras lo que serían las insinuaciones de Day Vásquez: “¿Euclides Torres eres tú?”

En la tarima, el senador del Pacto Histórico prometió un Gobierno sin privilegios ni “intocables”, mientras la discusión sobre el origen de los recursos de su campaña parece tomar de nuevo fuerza, al insinuarse en redes sociales el papel que habría protagonizado el empresario en la organización de este evento

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Katherine Miranda y sus críticas al evento de Iván Cepeda en Barranquilla
Con un mensaje en sus redes sociales, la representante Katherine Miranda lanzó sus críticas al evento del senador Iván Cepeda en Barranquilla - crédito suministrada a Infobae Colombia

Un mensaje de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, que es a su vez hijo mayor del presidente Gustavo Petro, llamó la atención para la representante a la Cámara Katherine Miranda, que insinuó, a una semana de la primera vuelta presidencial, que la aspiración del oficialista Iván Cepeda Castro tendría el respaldo del polémico empresario Euclides Torres: el mismo que financió la aspiración del mandatario.

Bastó un mensaje, breve, para que la asociación fuera casi inmediata por parte de Miranda. “Las Torres gemelas, dándola toda nuevamente”, comentó Vásquez, que participó en la campaña de 2022 del hoy jefe de Estado, a lo que la congresista replicó: “¿Euclides Torres eres tú?”. Con ello, se insinuó por parte de la parlamentaria del partido Alianza Verde la alianza que estaría detrás de esta candidatura.

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Katherine Miranda y sus insinuaciones sobre la campaña de Iván Cepeda
Con este mensaje en redes sociales, la representante Katherine Miranda lanzó sus insinuaciones sobre la campaña de Iván Cepeda, aprovechando un comentario de Day Vásquez - crédito @KatheMirandaP/X

La alusión apareció después del acto con el que Cepeda cerró campaña en la capital del Atlántico el domingo 24 de mayo de 2026. Según el reporte del Pacto Histórico, la concentración en el par vial de la carrera 50 reunió a más de 80.000 personas, aunque están por conocerse cifras más concretas sobre la presencia de simpatizantes del proyecto progresista, que cerró su participación en la plaza pública.

Esta clase de comentarios, el de Vásquez y el de Miranda, estarían enfocados en poner la lupa sobre los recursos que estarían utilizándose en la campaña de Cepeda, que logró una masiva movilización en la capital del Atlántico, así como lo hizo el presidente Petro en el inicio de su campaña, en septiembre de 2021 con el famoso evento de la “P”, y en el cierre de su campaña presidencial, el 22 de mayo de 2022.

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Y es que mientras el congresista del Pacto Histórico centró su discurso en la promesa de que en su gobierno “no habrá intocables”, las apreciaciones de la expareja de Nicolás Petro y la representante de oposición asociaron el despliegue político en Barranquilla con el nombre del mencionado empresario: que ya había sido ubicado en la órbita de la campaña presidencial de Petro en la Costa Caribe.

Day Vásquez hizo parte de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, al ser en ese momento la nuera del entonces candidato - crédito @daysvasquezc/X
Day Vásquez hizo parte de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, al ser en ese momento la nuera del entonces candidato - crédito @daysvasquezc/X

Acto de cierre de Iván Cepeda en Barranquilla causó comentarios en las redes sociales

La congregación de Cepeda en la “Arenosa” fue presentada por su coalición como una de las mayores movilizaciones de la campaña en la región. El evento se llevó a cabo en un espacio identificado como emblemático para el progresismo local, en una ciudad que hace cuatro años fue clave para Petro y su proyecto político en pro de obtener el triunfo y que en esta nueva convocatoria volvió a responder.

En esa tarima, Cepeda señaló que actuará en contra de la corrupción, “venga de donde venga, caiga quien caiga”, pues se trataría de casos que traicionarían la confianza ciudadana. Y también advirtió que no habrá privilegios para los sectores más poderosos del país, en un anuncio que hizo junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, con la que lidera las diferentes mediciones a siete días de la contienda.

Iván Cepeda llena Barranquilla en el cierre de su campaña, donde miles de asistentes se reunieron para acompañar su mensaje político en el Atlántico - crédito @IvanCepedaCast/X

Ese mismo acto fue descrito como el final de sus eventos masivos en plaza pública antes de la veda electoral, en la que los aspirantes ya no podrán protagonizar concentraciones. La convocatoria, según se conoció, no solo reunió a la base popular, sino también a un sector del empresariado local y a líderes del Partido Liberal integrados a la plataforma Alianza por la Vida, que se han unido a la campaña.

¿Por qué es clave el nombre de Euclides Torres?

El influyente empresario y contratista, conocido como la cabeza del conocido Clan Torres, fue el financiador en la sombra y articulador estratégico de la campaña de Petro en la Costa, según testimonios provenientes del propio círculo del presidente. Entre las acciones que se le atribuyen figura la financiación de la logística y del montaje de diferentes eventos, entre ellos el ya mencionado de la “P”.

Ese acto fue presentado como el regreso de Petro a las plazas públicas antes del inicio oficial del calendario electoral. Además, Torres tendría una cercana relación con el exembajador y hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Investigaciones de la Fiscalía y revelaciones de Nicolás Petro Burgos señalaron que aportó recursos y apoyo logístico para la campaña presidencial.

Aunque Torres ha sostenido que ese respaldo correspondió a la etapa de precampaña, la cercanía atribuida al empresario incluyó la presencia en reuniones estratégicas e, incluso, se registró su asistencia al apartamento de Bogotá donde se celebró el triunfo electoral de Petro, el 19 de junio de 2022; cuando el líder de izquierda derrotó al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Euclides y su grupo familiar, que han apoyado la campaña al senado de Pedro Flórez, está al frente de un grupo empresarial compuesto por cerca de 40 compañías, entre ellas la Organización Simetric y ET Progresiva, que han resultado adjudicatarias de contratos estatales por montos millonarios en áreas como alumbrado público, semaforización y, de manera destacada, en el sistema de tránsito y transporte.

Al ver la repercusión de su mensaje en la representante Katherine Miranda, Day Vásquez borró sus insinuaciones sobre el evento de Iván Cepeda en Barranquilla - crédito @KatheMirandaP/X
Al ver la repercusión de su mensaje en la representante Katherine Miranda, Day Vásquez borró sus insinuaciones sobre el evento de Iván Cepeda en Barranquilla - crédito @KatheMirandaP/X

Hasta el momento, y frente a esta clase de insinuaciones, Vásquez borró de su red social, al ver el alcance que tuvo su comentario. A su vez, la campaña Cepeda Presidente no se ha pronunciado sobre el particular, pese a que este tipo de observaciones han causado una serie de comentarios en las redes sociales,sobre la intención –no comprobada– de que el controversial contratista sea el financista.

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