No hay una carrera atractiva sin salarios atractivos. No habrá una afluencia masiva de "los mejores candidatos" a la docencia, como reclaman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial y repiten los funcionarios educativos de la alianza Cambiemos, si se les ofrece un salario que a duras penas cubre la canasta básica. A esto se suma una profesión que tiene una importante carga horaria por fuera del dictado estricto de clases: el lector puede averiguar entre sus docentes conocidos cuánta tarea realizan en casa entre planificaciones, correcciones y aspectos burocráticos. Aunque el Gobierno parece no saberlo, aumentar los salarios a un nivel correspondiente a tareas que requieren formación pedagógica, disciplinar y administrativa calificada y supone responsabilidad sobre menores —eso y no otra cosa es la docencia— permitiría también sentarse en la mesa de negociación sindical con mejores posibilidades de negociación. Lejos de eso, las paritarias ofrecidas en las jurisdicciones donde Cambiemos es gobierno no cubren los aumentos por inflación, lo que provocó en los últimos dos años la disminución del salario real, como señaló Axel Rivas del Cippec.