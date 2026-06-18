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Corea rompe el silencio: DT habla sobre el dron que vigiló su práctica en Guadalajara previo al partido contra México

Hong Myung-bo, estratega de Corea del Sur, se pronunció por el objeto volador que sorprendió tanto a jugadores como al cuerpo técnico

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El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, rompió el silencio acerca del dron que apareció durante el entrenamiento. REUTERS/Amanda Perobelli
El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, rompió el silencio acerca del dron que apareció durante el entrenamiento. REUTERS/Amanda Perobelli

La Selección de Corea del Sur se presentó en conferencia de prensa de cara al juego contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El entrenador, Hong Myung-bo, compareció ante los medios de comunicación para tocar el tema del dron que sobrevoló durante el entrenamiento de su equipo en Guadalajara.

“Ayer mientras entrenabamos, efectivamente había un dron, Nos enteramos, fue antes de la práctica, antes de mostrar nuestra táctica, no nos afectó significativamente, más bien no nos afecto nada. Es lamentable”. declaró el estratega de Corea.

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“Como estábamos a punto de practicar nuestras tácticas, no parece haber tenido un impacto significativo, pero aun así es una gran lástima que esto haya ocurrido justo en el momento más crucial para prepararnos para el partido", agregó el técnico Hong Myung-bo.

¿Qué pasó durante la preparación de Corea del Sur?

Corea va con su público tras vencer a Chequia en su debut mundialista. REUTERS/Paul Childs
Corea va con su público tras vencer a Chequia en su debut mundialista. REUTERS/Paul Childs

Un dron de procedencia no identificada sobrevoló la cancha de Verde Valle antes de que comenzaran los trabajos tácticos del equipo surcoreano. Elementos de la Guardia Nacional mexicana interceptaron, desactivaron y derribaron el aparato, que voló sobre un predio contiguo perteneciente a un colegio privado.

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Hong Myung-bo, director técnico de Corea del Sur, calificó el hecho como “lamentable”, aunque aclaró que el incidente no impactó de manera significativa la preparación de su equipo, ya que ocurrió antes de iniciar los ejercicios tácticos.

Sin embargo, el mister surcoreano consideró preocupante que se presenten episodios de este tipo durante la preparación de una selección nacional que participa en una Copa del Mundo, principalmente en México y en la ciudad de Guadalajara, que albergará el segundo duelo de los Tigres de Oriente ante el Tri de Javier Aguirre.

Después del incidente, se reforzó la seguridad en el entorno de la Selección de Corea del Sur. El técnico Hong Myung-bo mencionó que sus jugadores están acostumbrados a escenarios de presión y espera que su representativo pueda manejar la situación contra la Selección Mexicana, el equipo local y contra quien se disputarán el liderato del Grupo A.

Corea se queja ante la FIFA

Corea del Sur triunfó en Guadalajara tras remontar a Chequia 2-1. (AP Foto/Matías Delacroix)
Corea del Sur triunfó en Guadalajara tras remontar a Chequia 2-1. (AP Foto/Matías Delacroix)

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) recibió una queja formal de la Federación de Futbol de Corea del Sur, esto después de la aparición de un dron sobre su entrenamiento privado en Guadalajara, antes del partido contra la Seleción Mexicana.

El oficial de seguridad de la FIFA, asignado a la delegación coreana, solicitó a la policía mexicana abrir una investigación para identificar a los operadores del dron y esclarecer su objetivo, debido a este posible acto de espionaje contra los Tigres de Oriente.

¿Qué dijo la FIFA sobre este incidente?

Siglas de la FIFA aparecen en la cancha previo al duelo de Noruega e Irak. REUTERS/Brian Snyder
Siglas de la FIFA aparecen en la cancha previo al duelo de Noruega e Irak. REUTERS/Brian Snyder

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado públicamente alguna sanción ni ha señalado a una persona, medio de comunicación o selección en específico como responsable de esta situación que dejó fuera de órbita a los seleccionados y cuerpo técnico de Corea del Sur.

La FIFA mantiene un control de horarios para grabaciones autorizadas de los participantes y recalcó que el dron fue detectado cuando solo se realizaban ejercicios de calentamiento, sin que se registraran imágenes de tácticas o jugadas preparadas.

La investigación sigue abierta y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) pidió reforzar las medidas de seguridad para evitar incidentes similares durante el Mundial 2026, que apenas cumplirá una semana de comenzar su celebración en México, Estados Unidos y Canadá. .

¿Cuándo y a qué hora comenzará el partido México vs Corea del Sur?

Banderas de México y Corea del Sur ondean en un estadio de fútbol con césped verde. Hay un público difuminado en las gradas iluminadas y el texto "VS 2026" al centro.
México y Corea del Sur se enfrentará en la fecha 2 del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre México y Corea del Sur, perteneciente al Grupó A del Mundial 2026, se llevará a cabo el día jueves 18 de junio desde el estadio Guadalajara, sede con capacidad para 45 mil 664 admiradores. Será la primera vez que el Tri dispute un juego mundialista en la Perla Tapatía.

De acuerdo a la programación oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el silbatazo inicial se dará cuando el reloj marque las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

La Selección Mexicana de Futbol registra los mismos puntos que Corea del Sur, tres, pero el Tri es líder del grupo gracias a la diferencia de goles y su objetivo ante los Tigres de Oriente es obtener el triunfo para asegurar su lugar en la próxima ronda de esta Copa Mundial 2026.

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