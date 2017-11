El afán regulador no sólo se observa en la administración de precios sensibles, como si no lo fueran los de la leche, la carne o el pan, donde la acción de los consumidores vota día a día con su aceptación o su sustitución, y eso no genera conflictos; sino también en otras áreas, como en el caso de cómo deben invertir su liquidez en resguardo de los compromisos que asumen con sus asegurados.