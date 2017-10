La mal llamada ideología no resuelve un crimen –haya o no existido. Se da de frente contra el sentido común que no comprende en qué le podía convenir a un gobierno que tenía ganadas las elecciones de medio término descubrir el cuerpo sin vida a cinco días de una votación trascendental. La falsa ideologización de nuestra profesión incitó a decenas de colegas a abrazarse a la teoría del Estado opresor y de una Gendarmería sedienta de muerte, equiparándola con las Fuerzas Armadas de Videla y compañía. Otra vez, los "buenos" de la sociedad, repitieron frases hechas y argumentos vacíos. Todo aquel que trató de informar, de cuestionar sus fuentes de desinformación, fue tildado de malnacido e insensible que no se ponía en el lugar de la familia de Santiago. Extraña compasión ante la víctima que durante 12 años no supieron o quisieron tener ante los muertos de la interminable "década ganada". Allí esperan respuestas Ledo, Alberto Nisman, Cromañon, Arruga, los inundados de La Plata, los caídos en la represión de los saqueos en Tucumán del 2013, los masacrados en el Parque Indoamericano o los 52 muertos en Once. Doble moral. La muerte de Santiago es el peor final. Para los que buscaron la verdad, sea quien sea el responsable y/o asesino, y para los otros, los que lucraron con él.