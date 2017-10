El 3 de agosto por la noche Infobae se comunicó con Sergio Maldonado, que acababa de llegar de su primera incursión a Pu Lof en Resistencia Cushamen, la comunidad mapuche que ocupa desde 2015 tierras en disputa con los latifundistas Benetton -que al tener un millón de hectáreas de tierras privadas en todo el país, son los mayores latifundistas de la Argentina-. Maldonado informó a este medio que su hermano había participado del corte de ruta efectuado el 1º de agosto y que, desde ese día, no se lo había visto más. También habló con quien se presentó como "sargento Paredes" del Regimiento Esquel de Gendarmería, que dijo que el juez Guido Otranto había prohibido que realizaran declaraciones y daba comienzo así a su silencio generalizado. Este cronista también conversó con Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad, quien relató que la última vez que lo habían visto, Santiago Maldonado no se había atrevido a cruzar el río. Luego, hasta este martes cuando se encontró su cuerpo, no se supo más de él.