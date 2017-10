"Me parecería increíble que Santiago esté tantos días en algún lado encerrado, no entiendo para qué- apuntó Andrea, cuñada de Maldonado-. Esto es desesperante. De todas maneras, todo es irregular. La Gendarmería, que es sospechosa de haber realizado esa desaparición forzosa, no se retiró de la entrada a la comunidad donde se hizo el rastrillaje, lo cual puede ser interpretado como una situación intimidatoria para los miembros de la Prefectura que realizaban las pericias".