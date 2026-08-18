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La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Durante una emotiva intervención en el programa de cocina, la jurado mexicana habló sobre el impacto de la violencia sutil y el apoyo incondicional de sus hijos en la reconstrucción familiar

Belén Alonso, jurado de 'MasterChef Celebrity', relató el maltrato psicológico que vivió en su matrimonio - crédito cortesía Canal RCN
Belén Alonso, jurado de 'MasterChef Celebrity', relató el maltrato psicológico que vivió en su matrimonio - crédito cortesía Canal RCN
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La chef mexicana Belén Alonso, reconocida por su participación como jurado en “MasterChef Celebrity Colombia”, abrió su corazón en uno de los recientes episodios del reality para compartir una de las experiencias más duras de su vida personal: el maltrato psicológico que vivió durante su matrimonio.

Su testimonio, sincero y sin adornos, sorprendió y conmovió tanto a los participantes como a los televidentes, y ha generado conversación sobre el impacto de la violencia emocional y los estigmas que enfrentan muchas mujeres en América Latina.

Durante un reto en el que los concursantes debían preparar un plato vinculado a sus recuerdos y emociones más profundas, Alonso decidió sumarse a la dinámica y relatar un proceso que marcó su vida y, especialmente, su maternidad. Con la voz entrecortada, la chef contó que tras doce años de relación, su entonces esposo la abandonó de manera abrupta y la dejó a cargo de sus hijos. Fue en ese momento cuando, buscando ayuda psicológica, empezó a entender el alcance del daño emocional que había sufrido.

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Durante un reto emotivo en MasterChef Celebrity, Alonso narró cómo enfrentó el abandono de su esposo y la responsabilidad de criar sola a sus hijos - crédito cortesía Canal RCN
Durante un reto emotivo en MasterChef Celebrity, Alonso narró cómo enfrentó el abandono de su esposo y la responsabilidad de criar sola a sus hijos - crédito cortesía Canal RCN

Alonso explicó que durante años su expareja la hizo sentir “la peor mamá del mundo”, una idea que llegó a interiorizar tras escuchar constantemente críticas y reproches relacionados con su rol de madre trabajadora. Según relató, su exmarido le repetía que era una mala madre por no permanecer en casa y dedicar tiempo a su carrera culinaria, pese a que él mismo dependía económicamente de ella. “Mi exmarido me decía que yo era mala mamá porque trabajaba y no estaba en la casa con mis hijos; pero él vivía de mí”, recordó Alonso ante cámaras.

El relato de Belén Alonso puso en evidencia la sutileza y profundidad que puede tener el maltrato psicológico, muchas veces invisible para el entorno y difícil de identificar para quien lo sufre. La chef reconoció que le costó mucho tiempo darse cuenta de la dinámica de abuso y cómo la había llevado a sentirse indefensa y culpable. “A mí me costó mucho entender el maltrato psicológico, que es muy sutil y que te deja en la indefensión, y que te acabas creyendo las cosas”, admitió.

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Con el paso de los años y el acompañamiento profesional, Alonso logró reconstruir su autoestima y resignificar su papel como madre. Hoy en día, tiene una relación cercana y llena de complicidad con sus hijos, quienes no solo la celebran en el Día de la Madre, sino también en el Día del Padre, reconociendo el doble esfuerzo y dedicación que ha puesto para mantener unida a su familia. “Cuando es el día del padre, a mí mis hijos me felicitan, me dicen porque tú eres mamá y papá, y es un común denominador en Latinoamérica las mamás que estamos solas”, compartió la chef, visibilizando una realidad que afecta a muchas mujeres en la región.

Belén Alonso y el resto del jurado insistieron en la importancia de la técnica y la variedad de ingredientes en cada preparación - crédito cortesía Canal RCN
Alonso destacó lo difícil que puede ser identificar el maltrato psicológico, por su sutileza y el impacto que deja en la autoestima - crédito cortesía Canal RCN

Durante su intervención, Alonso también hizo un llamado de reconocimiento a todas las madres solteras, ya sea por elección o por circunstancias, y les dedicó palabras de admiración y respeto. “Aplaudo a todas esas mujeres del mundo porque somos un chingo y merecemos de verdad un aplauso”, expresó, recibiendo el apoyo y la empatía de sus compañeros en el set.

Al final de su relato, la mexicana subrayó que hoy se siente orgullosa de la familia que ha construido y de la relación de confianza y alegría que mantiene con sus hijos. “Ahora me considero la mamá más chingona que hay y mis hijos se divierten conmigo, somos una familia de cuatro”, concluyó, poniendo en valor la capacidad de superar la adversidad y transformar el dolor en una historia de amor propio y superación.

La parodia de “Belón” desató risas y fue tendencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

En una de las ediciones más comentadas de la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia, la chef Belén Alonso volvió a ser tendencia, pero esta vez gracias al humor y la parodia. El episodio 18 presentó a “Belón”, un personaje interpretado por el comediante Tavo Bernate, quien se hizo pasar por la “hermana perdida” de Belén Alonso. Su aparición capturó la atención del público y provocó carcajadas entre los participantes y el jurado, especialmente en la propia Belén, que no pudo evitar las lágrimas de risa ante la imitación.

El humor también tuvo espacio con la aparición de “Belón”, una parodia que hizo reír tanto a participantes como a la propia Belén Alonso en el programa - crédito cortesía Canal RCN
El humor también tuvo espacio con la aparición de “Belón”, una parodia que hizo reír tanto a participantes como a la propia Belén Alonso en el programa - crédito cortesía Canal RCN

La actuación de Tavo fue tan acertada que Claudia Bahamón, conductora del programa, propuso que por un momento Belón ocupara el lugar de Belén para anunciar el reto culinario de la jornada. A lo largo de la prueba, el personaje se mantuvo presente, aportando un ambiente distendido y cómico al set, mientras los concursantes se enfrentaban a la presión habitual de la competencia.

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