Habló Diana Marcela Troncoso, la mujer que sobrevivió al terremoto en Cali: “Hoy respiro por ustedes”

Así encontraron a Diana escuchando entre ruinas en Cali - crédito @alejoeder/IG

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El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó escenas de dolor, destrucción e incertidumbre, pero también historias que se convirtieron en símbolos de esperanza.

Una de ellas es la de Diana Marcela Troncoso, una biomédica de 31 años que logró sobrevivir después de permanecer durante más de 24 horas atrapada entre los restos de una de las edificaciones que se cayeron en Cali.

La mujer se encontraba en el segundo piso de la estructura cuando el fuerte movimiento provocó el colapso del edificio y mientras sus familiares lograban salir, Diana quedó atrapada entre toneladas de material, incluido el que se desprendió cuando los organismos de emergencia iniciaban las labores de búsqueda.

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Durante horas, sus seres queridos no tuvieron certeza sobre su estado, hasta que los rescatistas consiguieron detectar señales de vida.

Diana Marcela Troncoso sobrevivió 24 horas bajo los escombros y su rescate conmovió a Cali - crédito @alejoeder/IG

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien acompañó de cerca las labores de emergencia, relató que el hallazgo de Diana fue posible gracias a la capacidad de los socorristas para escuchar cualquier señal entre los restos de la edificación y en una entrevista con Mañanas Blu, explicó que los equipos lograron ubicarla “a punta de oído”, mientras avanzaban con extrema precaución para no provocar un nuevo colapso.

“Diana estaba atrapada y cubierta de escombros hasta el rostro. Los rescatistas la habían encontrado escuchando ‘a punta de oído’. Primero había que saber dónde estaba. Después, llegar hasta ella sin poner en riesgo su vida... Muchas veces si se mete la grúa, el movimiento de la tierra que generan hace que colapse más el edificio y eso pone en peligro a la gente”, explicó el mandatario, quien recordó que el uso de maquinaria pesada también representaba un riesgo para la mujer atrapada.

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De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Cali, el primer contacto con Diana se produjo alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes 10 de agosto; fue Santiago Aguirre, un rescatista voluntario de 25 años, el que ingresó entre los restos de la estructura y logró escuchar unos ruidos que provenían del interior.

La mujer estaba atrapada de los pies y utilizaba una de sus manos para golpear un clóset con la intención de que alguien pudiera localizarla. Desde ese momento, los organismos de socorro mantuvieron comunicación permanente con ella.

Bomberos de Cali y equipos especializados de Bogotá realizaron una apertura vertical de ocho metros para extraer con vida a Diana Marcela Troncoso - crédito @alejoeder/IG

“Hoy respiro por ustedes”: el mensaje de Diana tras ser rescatada

Después de abandonar la estructura, Diana fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. La joven presentó múltiples lesiones como consecuencia del tiempo que permaneció atrapada y tuvo que continuar bajo vigilancia de especialistas.

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Desde la clínica, la biomédica decidió enviar un mensaje de agradecimiento a quienes hicieron posible que hoy pueda contar su historia. En las palabras del audio que llegó a varios medios, destacó especialmente a los rescatistas, bomberos, voluntarios, familiares y amigos que permanecieron pendientes durante las horas más difíciles.

“Hoy quiero dar las gracias, primero que todo, a Dios por el milagro de la vida, por sostenerme en medio de los escombros y darme esta nueva oportunidad. Gracias a los rescatistas, bomberos y voluntarios que no dudaron ni un segundo. Ustedes fueron las manos de Dios en la oscuridad. Gracias a mi familia y a mis amigos por su amor, sus oraciones y por no soltarme”, expresó Diana.

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Aunque el rescate significó una victoria para Diana y su familia, la joven todavía enfrenta un proceso médico complejo, ya que se conoció que su cuerpo quedó afectado por el tiempo que permaneció bajo los escombros y deberá someterse a curaciones, procedimientos y posteriormente a un proceso de rehabilitación.

Diana habla de su rescate y recuperación - crédito @alejoeder/IG

Su padre, Álvaro Troncoso, explicó que una de sus piernas resultó comprometida y que la inflamación de un nervio afectó temporalmente el movimiento de los dedos. Además, algunas zonas de su cuerpo requirieron procedimientos para retirar residuos que permanecieron adheridos a la piel durante las horas que estuvo atrapada.

“Tuvieron que remover la piel porque tenía basura de 30 horas de sostenerse y luchar. Fuera de eso, pasó a unidad de cuidados intensivos para su recuperación; nos han dicho que son más o menos de 4 a 6 semanas”, contó su padre.

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La familia también enfrenta ahora otro desafío: encontrar un lugar estable y adecuado para que Diana pueda continuar su recuperación una vez abandone la clínica. El edificio donde vivía quedó destruido y, por el momento, sus familiares han tenido que buscar alternativas para contar con un techo mientras reorganizan sus vidas.

La joven también agradeció a su familia y a quienes la han acompañado durante su recuperación, asegurando que la oportunidad de continuar con vida también pertenece a quienes nunca dejaron de buscarla.

“Gracias también a mi hermosa familia Comfandi por ser el abrazo que no me ha faltado. Gracias al señor alcalde de Cali por su liderazgo y por estar al frente en los momentos más duros. Y gracias a todos aquellos ángeles que Dios puso en mi camino para mi recuperación. Hoy respiro por ustedes, hoy vivo por ustedes. Esta oportunidad de vida también es suya”, agregó.

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