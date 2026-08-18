Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Habló Diana Marcela Troncoso, la mujer que sobrevivió al terremoto en Cali: “Hoy respiro por ustedes”

La biomédica quedó atrapada entre los escombros y pasó más de un día esperando ser rescatada. Ahora, desde la clínica habló y agradeció a los que hicieron posible que hoy pueda contar su historia

Así encontraron a Diana escuchando entre ruinas en Cali - crédito @alejoeder/IG

Guardar

El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó escenas de dolor, destrucción e incertidumbre, pero también historias que se convirtieron en símbolos de esperanza.

Una de ellas es la de Diana Marcela Troncoso, una biomédica de 31 años que logró sobrevivir después de permanecer durante más de 24 horas atrapada entre los restos de una de las edificaciones que se cayeron en Cali.

La mujer se encontraba en el segundo piso de la estructura cuando el fuerte movimiento provocó el colapso del edificio y mientras sus familiares lograban salir, Diana quedó atrapada entre toneladas de material, incluido el que se desprendió cuando los organismos de emergencia iniciaban las labores de búsqueda.

PUBLICIDAD

Durante horas, sus seres queridos no tuvieron certeza sobre su estado, hasta que los rescatistas consiguieron detectar señales de vida.

Diana Marcela Troncoso sobrevivió 24 horas bajo los escombros y su rescate conmovió a Cali - crédito @alejoeder/IG
Diana Marcela Troncoso sobrevivió 24 horas bajo los escombros y su rescate conmovió a Cali - crédito @alejoeder/IG

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien acompañó de cerca las labores de emergencia, relató que el hallazgo de Diana fue posible gracias a la capacidad de los socorristas para escuchar cualquier señal entre los restos de la edificación y en una entrevista con Mañanas Blu, explicó que los equipos lograron ubicarla “a punta de oído”, mientras avanzaban con extrema precaución para no provocar un nuevo colapso.

Diana estaba atrapada y cubierta de escombros hasta el rostro. Los rescatistas la habían encontrado escuchando ‘a punta de oído’. Primero había que saber dónde estaba. Después, llegar hasta ella sin poner en riesgo su vida... Muchas veces si se mete la grúa, el movimiento de la tierra que generan hace que colapse más el edificio y eso pone en peligro a la gente”, explicó el mandatario, quien recordó que el uso de maquinaria pesada también representaba un riesgo para la mujer atrapada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Cali, el primer contacto con Diana se produjo alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes 10 de agosto; fue Santiago Aguirre, un rescatista voluntario de 25 años, el que ingresó entre los restos de la estructura y logró escuchar unos ruidos que provenían del interior.

La mujer estaba atrapada de los pies y utilizaba una de sus manos para golpear un clóset con la intención de que alguien pudiera localizarla. Desde ese momento, los organismos de socorro mantuvieron comunicación permanente con ella.

Bomberos de Cali y equipos especializados de Bogotá realizaron una apertura vertical de ocho metros para extraer con vida a Diana Marcela Troncoso - crédito @alejoeder/IG

“Hoy respiro por ustedes”: el mensaje de Diana tras ser rescatada

Después de abandonar la estructura, Diana fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. La joven presentó múltiples lesiones como consecuencia del tiempo que permaneció atrapada y tuvo que continuar bajo vigilancia de especialistas.

Desde la clínica, la biomédica decidió enviar un mensaje de agradecimiento a quienes hicieron posible que hoy pueda contar su historia. En las palabras del audio que llegó a varios medios, destacó especialmente a los rescatistas, bomberos, voluntarios, familiares y amigos que permanecieron pendientes durante las horas más difíciles.

“Hoy quiero dar las gracias, primero que todo, a Dios por el milagro de la vida, por sostenerme en medio de los escombros y darme esta nueva oportunidad. Gracias a los rescatistas, bomberos y voluntarios que no dudaron ni un segundo. Ustedes fueron las manos de Dios en la oscuridad. Gracias a mi familia y a mis amigos por su amor, sus oraciones y por no soltarme”, expresó Diana.

Aunque el rescate significó una victoria para Diana y su familia, la joven todavía enfrenta un proceso médico complejo, ya que se conoció que su cuerpo quedó afectado por el tiempo que permaneció bajo los escombros y deberá someterse a curaciones, procedimientos y posteriormente a un proceso de rehabilitación.

Diana habla de su rescate y recuperación - crédito @alejoeder/IG
Diana habla de su rescate y recuperación - crédito @alejoeder/IG

Su padre, Álvaro Troncoso, explicó que una de sus piernas resultó comprometida y que la inflamación de un nervio afectó temporalmente el movimiento de los dedos. Además, algunas zonas de su cuerpo requirieron procedimientos para retirar residuos que permanecieron adheridos a la piel durante las horas que estuvo atrapada.

Tuvieron que remover la piel porque tenía basura de 30 horas de sostenerse y luchar. Fuera de eso, pasó a unidad de cuidados intensivos para su recuperación; nos han dicho que son más o menos de 4 a 6 semanas”, contó su padre.

La familia también enfrenta ahora otro desafío: encontrar un lugar estable y adecuado para que Diana pueda continuar su recuperación una vez abandone la clínica. El edificio donde vivía quedó destruido y, por el momento, sus familiares han tenido que buscar alternativas para contar con un techo mientras reorganizan sus vidas.

La joven también agradeció a su familia y a quienes la han acompañado durante su recuperación, asegurando que la oportunidad de continuar con vida también pertenece a quienes nunca dejaron de buscarla.

“Gracias también a mi hermosa familia Comfandi por ser el abrazo que no me ha faltado. Gracias al señor alcalde de Cali por su liderazgo y por estar al frente en los momentos más duros. Y gracias a todos aquellos ángeles que Dios puso en mi camino para mi recuperación. Hoy respiro por ustedes, hoy vivo por ustedes. Esta oportunidad de vida también es suya”, agregó.

Temas Relacionados

Diana Marcela TroncosoRescates CaliTerremoto CaliTerremoto ColombiaSobrevivientes Terremoto ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El creador de contenido viajó a la zona afectada por el terremoto y, en medio de la solidaridad, terminó regalando artículos personales, un gesto que se viralizó por su espontaneidad y empatía

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

Uno de los hombres más ricos del país, junto a su esposa y confundadora de una de las plataformas financieras virtuales más grandes de la región, Mariel Reyes Malik, se sumaron a la Fundación Santo Domingo, que anunció que destinarán el mismo valor para obras de reconstrucción y programas sociales

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

La fiscal general de la Nación anunció la valoración técnica y jurídica de más de ochenta casos presuntamente irregulares presentados por el presidente Abelardo de la Espriella, los cuales involucran a exfuncionarios y distintas áreas estatales

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

La grabación de una cámara de seguridad mostró cómo la fachada de un edificio cayó sobre una fila de vehículos detenida en un semáforo, mientras los ocupantes alcanzaron a salir a tiempo en medio del pánico

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”

Estos cambios generaron sorpresa tanto dentro de la administración como entre los observadores políticos

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Deportes

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

Johan Carbonero fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre, pero su equipo deja escapar la victoria en el Brasileirao