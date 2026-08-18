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Activista arremetió contra Jaime Andrés Beltrán por vacaciones en Santa Marta durante la atención a damnificados por el terremoto: “Usa la familia para lavarse la cara”

Karol Solís Menco calificó de “descarado” al ministro de Vivienda designado por Abelardo de la Espriella para liderar el Plan Milagro de Reconstrucción

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

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No cesa la controversia en Colombia luego de que el ministro de Vivienda del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, salió al paso de la polémica generada por su viaje a Santa Marta durante el fin de semana festivo (sábado 15 y domingo 16 de agosto de 2026), luego de que el medio Desigual y varios congresistas publicaran imágenes y videos que lo muestran en esa ciudad mientras el país atendía la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026.

La controversia surgió porque el viaje coincidió con la gestión de la crisis por parte del Ministerio de Vivienda, responsable de coordinar la respuesta para miles de personas afectadas por el sismo.

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Ante los señalamientos, Beltrán aclaró que su presencia en Santa Marta fue motivada por razones familiares y negó haber tomado vacaciones o descuidado sus responsabilidades ministeriales.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, afirmó el funcionario a través de los canales oficiales del Ministerio y en sus redes sociales.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficiente para la activista, politóloga, docente, y creadora de contenido Karol Solís Menco, que cuestionó los argumentos del excalcalde de Bucaramanga, que hizo parte del equipo de campaña del “Tigre”, y que fue designado por el jefe de Estado de liderar Plan Milagro de Reconstrucción, como parte de los anuncios en su discurso presidencial del lunes 17 de agosto.

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Además de "descarado", Solís se refirió a Beltrán como "cínico" por la respuesta que ofreció por medio de un video que compartió a través de redes sociales - crédito @KarolSolisMenco/X
Además de "descarado", Solís se refirió a Beltrán como "cínico" por la respuesta que ofreció por medio de un video que compartió a través de redes sociales - crédito @KarolSolisMenco/X

En un mensaje vía X, la influencer arremetió contra el mandatario y escribió: “‘Detrás del ministro hay un padre…' Y un mal servidor, un indolente, un cínico. Un manipulador que usa la familia para lavarse la cara. Todo eso hay también detrás del ministro. Descarado @soyjaimeandres”.

Pero la indignación que no solo expresó Solís Menco el fin de semana al revelarse el video, sino cientos de usuarios en redes sociales, y que ocasionó un debate entre quienes apoyaron que el líder de la cartera de Vivienda presente su renuncia y los que lo defendieron.

“Un aplauso de pie para el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Un tipo comprometido con las víctimas y damnificados del terremoto en el país. Perfectamente bronceado, retomará labores tras este fin de semana en Santa Marta descansando. Porque cómo no ir a descansar a la playa en pleno puente festivo mientras hay miles de familias durmiendo en albergues o incluso entre escombros cerca de lo que quedó de sus hogares”, inició la declaración de la politóloga.

Declaraciones de Karol Solís Menco - crédito @karolsolismenco/IG

Solís Menco mencionó algunas cifras que deja la tragedia, y que ya deja un balance de 304 muertos, 4.548 heridos y 426 personas desaparecidas.

Pero lo que más provocó el enfado de la académica fueron los detalles de los subsidios de vivienda que se anunciaron, que provocaron una nueva pulla hacia el ministro Beltrán.

“En Manizales, la Alcaldía acaba de anunciar un subsidio de arrendamiento de 357 mil pesos, un mes para arrendatarios, tres para propietarios. ¿Qué arriendan con eso? Por supuesto que es insuficiente, pero difícil ir a saber uno cómo el Gobierno nacional va a operar en relación con esos subsidios y las quejas ciudadanas que se están recibiendo, si es que el ministro de Vivienda está de paseo”, mencionó Solís.

“Eso sí, este es el mismo ministro que salió a decir que les dejaron la olla pelada, que se llena la boca, que habla de forma fatídica en relación con el anterior gobierno, porque él al parecer es muy diferente. Cuando usted le vendan el discurso de los nunca, pero le ponen de ministro a uno de siempre, no espere nada distinto a esta, que es la indolencia histórica en este país de mucha de la gente que llega al poder”, continuó la serie de ‘dardos’ que lanzó la académica en contra del exalcalde de Bucaramanga.

Solís compartió el video a través de su cuenta de Instagram el lunes 17 de agosto de 2026 - crédito @karolsolismenco/IG
Solís compartió el video a través de su cuenta de Instagram el lunes 17 de agosto de 2026 - crédito @karolsolismenco/IG

Ministro Beltrán se defendió tras señalamientos por video de paseo familiar

El ministro rechazó lo que calificó como información “falsa” sobre un supuesto abandono de sus funciones.

“Hoy me dirijo a todos los colombianos en mi calidad de ministro de Vivienda y también como padre de familia. En las últimas horas han circulado videos y mensajes que afirman que Jaime Andrés abandonó sus responsabilidades en medio de la emergencia, señalando que nos fuimos de vacaciones y descuidamos nuestro compromiso en el ministerio. Esa información es falsa”, insistió el funcionario del Gobierno de De la Espriella.

Beltrán detalló que, durante los días posteriores al terremoto, su equipo ha recorrido todos los municipios y departamentos impactados, estructurando un plan en tres fases.

Este esquema incluye la caracterización de las familias damnificadas, la entrega de subsidios de arriendo, el mejoramiento de viviendas y procesos de renovación urbana, en coordinación con alcaldes y gobernadores.

“Este trabajo se ha realizado en coordinación con alcaldes y gobernadores, implementando soluciones inmediatas y un plan a largo plazo, gestionando recursos, herramientas y alianzas”, explicó el líder de la cartera de Vivienda.

Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X
Beltrán afirmó que detrás de un cargo “hay una persona, un padre, un esposo y un hijo” y sostuvo que, según sus palabras, no tiene sentido construir proyectos si se descuida a la familia - crédito @soyjaimeandres/X

El ministro también detalló la importancia de no descuidar el entorno familiar a pesar de las exigencias del cargo público.

“Quiero recordar que detrás del cargo de ministro también hay una persona, un padre, un esposo y un hijo. No tiene sentido construir grandes proyectos si se descuida lo más importante: la familia. Mi reto es contribuir a que los colombianos tengan vivienda propia sin descuidar el hogar. El mensaje del presidente es claro: así como construimos casas, lo fundamental es fortalecer los hogares”, declaró.

Beltrán resaltó que reside en Bogotá mientras su esposa e hijos viven en Bucaramanga, y que procura reunirse con ellos periódicamente, especialmente durante el periodo de vacaciones escolares.

“En días recientes viajé a visitarlos durante el periodo de vacaciones de mis hijas. Ese encuentro no implica descuido de mis funciones, sino el ejercicio responsable de mi rol como padre”, dijo el ministro de Vivienda.

Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X
Beltrán reafirmó su compromiso con el país luego de la designación por parte del presidente De la Espriella como ministro de Vivienda - crédito @soyjaimeandres/X

Según el ministro, tanto él como su esposa han participado activamente en la recolección y distribución de ayudas para los sectores más afectados. “La reconstrucción del país no es solo una tarea del ministerio; también la llevamos a cabo en el ámbito social, con el apoyo de mi esposa, recolectando ayudas y distribuyéndolas en cada sector necesitado”, aseveró el funcionario.

Para concluir, Beltrán reiteró su compromiso con el cargo y con su familia. “Cuento con la confianza de miles de colombianos, quienes han sido testigos de mi trabajo y dedicación durante estos meses. Continuaré cumpliendo mis funciones como ministro, sin dejar de ser padre y esposo. La fortaleza de Colombia está en sus familias”, finalizó.

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