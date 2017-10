Mientras la intelectualidad discutía el sentido de sus obras, caían bajo la piqueta las estatuas de los zares, rápidamente reemplazadas por monumentos a los nuevos héroes de la revolución. Lenin exigía tal prisa en el reemplazo que muchas de estas estatuas fueron hechas de yeso. No había aún una homogeneidad en el estilo a utilizar, pero las formas vanguardistas eran las menos favorecidas y las más criticadas por las masas proletarias que no comprendían esta nueva abstracción y dureza de las formas. Siglos de cultura no se barren de la noche a la mañana, ni la condición humana se modifica por decreto.