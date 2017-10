El uso de bienes cautelados antes del decomiso (y de la condena) no sólo genera polémica en la sociedad, sino también en la comunidad jurídica internacional. Algunos países de la región prevén el uso restringido de bienes antes del decomiso (Bolivia, Perú, Honduras, México). No obstante, el estándar internacional que prevalece es que: los activos perecederos, los que se desvalorizan rápidamente y los que tienen un costo de conservación demasiado oneroso deben subastarse (no usarse), poniendo el producido de la venta a generar intereses (incluye autos, aeronaves y buques); el uso es excepcional: para fines probatorios o cuando no es posible la liquidación.