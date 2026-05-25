“Mi Primera Chamba” vs. “Jóvenes Productivos”: las propuestas de JPP y Fuerza Popular para los jóvenes sin empleo ni estudio

Ernesto Alonso Zunini Yerrén de Juntos por el Perú y una participante debaten sobre juventud y deporte en el contexto de la Segunda Vuelta 2026, bajo la organización del JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1,6 millones de jóvenes peruanos no estudian ni trabajan. Ese dato fue el punto de partida del bloque de Juventud y Deporte del debate de equipos técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde Ernesto Zunini Yerren, representante de Juntos por el Perú, y Rosángela Barbarán Reyes, congresista de Fuerza Popular y única mujer entre los 12 técnicos del debate, presentaron sus propuestas para una generación que ambos describieron como la más golpeada del país, aunque con diagnósticos y soluciones distintos.

Zunini abrió con una declaración política directa: “Es momento de decidir si queremos seguir viviendo con este modelo fujimorista que nos da precariedad y exclusión, o cambiamos”. Barbarán respondió sin nombrarlo y apuntó a todos los gobiernos anteriores: “Basta de partidos que estuvieron en el gobierno y no hicieron nada. Esto se trata de transformar al Perú con la fuerza de la juventud”.

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En el plano regional, Lima reúne la mayor cantidad de jóvenes ‘ninis’, con un total de 499.199. Foto: ComexPerú

Las propuestas de Juntos por el Perú: un fondo individual y más becas

El eje central de la propuesta de Zunini fue el programa Mi Primera Chamba, diseñado para los 550.000 jóvenes que egresan cada año de la educación básica sin capital, sin experiencia y sin redes de contacto. Según detalló, 100.000 jóvenes recibirían S/ 6.150 depositados en una cuenta individual del Banco de la Nación, utilizables durante cinco años para tres fines: capacitación acreditada, capital semilla para emprendimiento o subsidio de seis meses de salario en el primer puesto de trabajo formal, con el compromiso de que el empleador cubra los otros seis meses.

En materia de educación superior, Zunini anunció que Juntos por el Perú reconocerá la educación superior y la formación permanente como derecho constitucional, y que el examen de admisión no será un filtro de exclusión sino “un punto de partida para apoyar el proceso formativo”. En el corto plazo, prometió ampliar las becas del Estado a 30.000, priorizando jóvenes en situación de pobreza de zonas urbano-marginales, comunidades originarias, comunidades campesinas, zonas rurales dispersas y afrodescendientes.

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Para el deporte, Zunini citó a la Organización Mundial de la Salud: invertir un dólar en deporte equivale a invertir diez en el sistema de salud. Desde esa premisa, prometió que los Juegos Panamericanos Lima 2027 serán “el evento más importante y mejor organizado de la historia del país”. También anunció la creación de Casa Futuro, polideportivos en Lima y capitales regionales que incluirán bibliotecas, centros tecnológicos, orientación vocacional, psicológica y educación sexual y reproductiva, además de apoyo a deportistas de esports, a quienes calificó de “olvidados por el Gobierno”.

Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) lanza los primeros puyazos contra Fuerza Popular en el debate presidencial. JNE

Las propuestas de Fuerza Popular: impuesto cero y el IPD en la PCM

Barbarán abrió su intervención con un retrato generacional: “Representamos el 30% del país y somos la población más golpeada. Miles de jóvenes terminan el colegio sin saber si podrán llevar una carrera y cuando lo logran, les exigen experiencia en vez de darles la primera oportunidad”. Describió a más de un millón de jóvenes en situación de nini —ni estudian ni trabajan— como el síntoma más grave del problema.

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Para quienes buscan educación superior, Fuerza Popular propone la modernización total de la educación técnica: mejora de infraestructura, actualización tecnológica y adaptación de la malla curricular a las necesidades de cada región y a la demanda del mercado laboral. Además, ampliará Beca 18 hasta 20.000 beneficiados.

Para el empleo, Barbarán anunció la repotenciación del programa Jóvenes Productivos con nuevas capacitaciones y alianzas con empresas en todo el país. Para emprendedores jóvenes, la propuesta más concreta fue la eliminación de burocracia y cero impuestos durante los tres primeros años de actividad.

En deporte, Barbarán propuso trasladar el Instituto Peruano del Deporte (IPD) a la Presidencia del Consejo de Ministros para elevar su rango político e invertir en los tres niveles: recreativo, escolar y profesional, con el objetivo de “alejar a los jóvenes de la delincuencia y las drogas”. La congresista también aprovechó su intervención para felicitar a Ignacio Buse por su título en el ATP 500 de Hamburgo, el primer peruano en ganar un torneo de esa categoría.

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Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) lanza los primeros puyazos contra Fuerza Popular en el debate presidencial. JNE

Comparativo de las propuestas: coincidencias y diferencias

Las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú comparten el diagnóstico —el Estado ha fallado a la juventud— pero difieren en el enfoque y la escala de sus soluciones.

En empleo juvenil, Zunini propone un fondo individual de S/ 6.150 por joven con tres usos posibles y alcance de 100.000 beneficiarios en el primer año. Barbarán apuesta por repotenciar un programa existente —Jóvenes Productivos— y añadir incentivos tributarios para emprendedores, sin precisar número de beneficiarios.

En educación superior, Zunini ofrece 30.000 becas frente a las 20.000 de Barbarán, y va más lejos al proponer elevar la educación superior a rango constitucional. Barbarán enfatiza la modernización de la educación técnica y su adaptación regional, un enfoque más pragmático y de corto plazo.

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Una infografía detalla la diferencia de exposición pública entre la congresista Rosangela Barbarán Reyes de Fuerza Popular y el vocero Ernesto Zunini Yerren de Juntos por el Perú, protagonistas del segundo bloque del debate electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En deporte, Zunini apuesta por infraestructura multifuncional —polideportivos con biblioteca y tecnología— y por Lima 2027 como evento emblema. Barbarán propone un cambio institucional —el IPD en la PCM— para darle mayor peso político al sector y alcance en los tres niveles del sistema deportivo.

La única coincidencia explícita fue el reconocimiento de Ignacio Buse como símbolo de lo que el deporte peruano puede lograr cuando recibe apoyo. Barbarán lo mencionó directamente; Zunini lo hizo de forma implícita al hablar de deportistas “olvidados por el Gobierno” que destacan en el mundo.