El parangón más cercano de La Doctora alude al ejemplo de su ex ministro de Economía Martín Lousteau, el Personaje de Wilde. Así como Horacio Rodríguez Larreta, El Geniol, no le permitió a Lousteau ser parte del macrismo, hoy el lobito Pichetto no le permite a La Doctora ser parte del peronismo.