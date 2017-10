Nada de esto sucedió hoy en el Instituto Patria. Cristina habló más de media hora, pero después aceptó siete preguntas. Algunas eran de periodistas militantes, pero la mayoría fueron de periodistas profesionales, K o no K. Se pudo entrar sin problemas y no hubo agresiones. Dijo varias mentiras, pero ninguna que no haya dicho antes. No se insultó a los periodistas, aunque hubiera preguntas que no gustaron. La conferencia de prensa terminó, y nadie aplaudió.