Marcelo Arévalo avanzó a las semifinales en compañía de Miguel Ángel Reyes-Varela en el Challenger El Salvador Open, tras el triunfo sobre Jeffrey Fradkin y Axel Nefve./ (Comité Olímpico de El Salvador)

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Marcelo Arévalo clasificó a las semifinales del Challenger El Salvador Open en la modalidad de dobles junto al mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela, después de vencer por 6-4 y 6-2 a los estadounidenses Jeffrey Fradkin y Axel Nefve. El salvadoreño busca el título en el primer torneo Challenger ATP disputado en el país.

La dupla, primera preclasificada del certamen, debutó directamente en los cuartos de final tras quedar exenta de la primera ronda. El encuentro se jugó en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, en Santa Tecla, donde Arévalo volvió a competir ante el público local pocos días después de cerrar su temporada internacional.

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El Comité Olímpico de El Salvador informó que la pareja consiguió el pase entre las cuatro mejores del torneo con una victoria en sets corridos. Arévalo y Reyes-Varela habían compartido uno de los primeros capítulos de sus carreras en el circuito: en 2018 ganaron el Abierto de Los Cabos, el primer título ATP del tenista salvadoreño.

En las semifinales, Marcelo Arévalo y Reyes-Varela enfrentarán al argentino Luciano Emanuel Ambrogi y al colombiano Juan Sebastián Gómez, cuartos cabezas de serie. El partido está programado para este viernes 27 de noviembre a las 6:30 de la tarde, hora de El Salvador.

La pareja de Arévalo y Reyes-Varela disputará este 27 de noviembre la semifinal frente al argentino Luciano Emanuel Ambrogi y al colombiano Juan Sebastián Gómez./ (Comité Olímpico de El Salvador)

El Challenger El Salvador Open representa una ocasión especial para el jugador de Sonsonate, que a sus 36 años es la principal referencia del tenis salvadoreño. La competencia se disputa en canchas duras y reúne a figuras del circuito Challenger, una categoría que funciona como antesala de los torneos ATP Tour.

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Arévalo nació el 17 de octubre de 1990 en Sonsonate y desarrolló parte de su formación universitaria en Estados Unidos, donde integró el equipo de la Universidad de Tulsa. Dio el salto al tenis profesional en 2012 y construyó una carrera centrada en el dobles, disciplina en la que alcanzó la cima del ranking mundial el 11 de noviembre de 2024.

El salvadoreño llegó al número uno del mundo en dobles junto al croata Mate Pavić, con quien formó una de las parejas más competitivas del circuito durante los últimos tres años. La sociedad se disolverá al final de esta temporada y Arévalo iniciará 2027 junto al italiano Andrea Vavassori.

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Dos títulos de Roland Garros y una corona en Wimbledon

Entre los principales logros de Arévalo figura el título de dobles masculino de Roland Garros en 2022, cuando hizo pareja con el neerlandés Jean-Julien Rojer. Aquella consagración lo convirtió en el primer tenista centroamericano que ganó un Grand Slam en dobles masculino.

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 9, 2026 El Salvador's Marcelo Arevalo and Latvia's Jelena Ostapenko pose with the trophies after winning their mixed doubles final match against Australia's Marc Polmans and Australia's Storm Hunter REUTERS/Marko Djurica

Dos años más tarde volvió a imponerse en la arcilla parisina, esta vez junto a Pavić. También conquistó títulos Masters 1000 en Canadá, Cincinnati, Indian Wells, Miami y Roma, resultados que consolidaron su presencia entre las principales figuras de la especialidad.

El último torneo internacional que ganó en 2026 fue Wimbledon, donde se coronó campeón de dobles mixtos junto a la letona Jeļena Ostapenko. Ese trofeo significó el primer título del salvadoreño en el All England Club y amplió su colección de conquistas en los torneos de Grand Slam.

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En la misma edición de Wimbledon, Arévalo y Pavić llegaron a la final del dobles masculino, aunque cayeron ante el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten. La dupla también terminó como subcampeona en las Nitto ATP Finals de Turín, el torneo que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada.

Con la clasificación en Ciudad Merliot, Arévalo mantiene abierta la posibilidad de cerrar el año con un título frente a su público. La semifinal ante Ambrogi y Gómez definirá si el salvadoreño y Reyes-Varela avanzan al partido decisivo del primer Challenger ATP organizado en El Salvador.

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