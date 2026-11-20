(Foto: La Prensa)

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Nicaragua figura junto a Surinam como los únicos dos países de América Latina y el Caribe con un pronóstico de pérdida de productividad laboral cercano al 20% por estrés térmico, el porcentaje más alto detectado en toda la región.

El dato surge de un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado este martes en la Cumbre del Clima de Antalya, Turquía.

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El hallazgo se conoció en el marco de la COP31, que se celebra del 9 al 20 de noviembre en esa ciudad turca.

El documento, titulado The economics of climate change in Latin America and the Caribbean 2026: Adaptation as a safeguard and driver of development, advierte que el calentamiento erosionará con fuerza la capacidad de trabajo en sectores como la agricultura, la construcción y el transporte informal.

La falta de lluvias en Nicaragua, debido al Fenómeno de El Niño, también golpea al ganado y a los habitantes de áreas rurales que se dedican a trabajos agrícolas./ (La Prensa)

El estrés térmico golpeará con más fuerza a seis países centroamericanos

Con un calentamiento global de 1.5°C, la productividad laboral regional caería alrededor de 14% frente al promedio de 1995-2014. En el escenario de 3°C que la CEPAL proyecta si continúan las políticas climáticas actuales, la caída llegaría a cerca de 17%, según EFE, agencia de noticias española.

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El organismo identificó que los daños económicos estimados estarían por encima del promedio regional en seis países del istmo: Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Belice y Honduras. También figuran entre los más expuestos Brasil, Colombia, Paraguay, Guyana, Surinam y Bolivia.

Honduras ya vivió en 2025 un adelanto de ese riesgo: las inundaciones dejaron 15 muertes en ese país y 83 en México, episodios que la CEPAL incluyó como prueba de que el riesgo climático ya ocurre y no debe tratarse solo como amenaza futura.

Los agricultores de maíz y frijol buscan asistencia económica para recuperar las áreas de cultivo afectadas por la prolongada sequía.

Un PIB per cápita regional hasta 12% menor en 2050

Bajo el escenario de calentamiento de casi 3°C hacia finales de siglo, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe sería en 2050 un 7% menor en promedio respecto de una trayectoria sin esos daños climáticos. Las pérdidas estimadas oscilan entre 4% y 12%, según el rango que recogió EFE del documento presentado por la CEPAL.

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A esa amenaza de largo plazo se suma un riesgo inmediato: el tránsito del fenómeno de El Niño podría generar pérdidas acumuladas de alrededor de 2% del PIB regional durante los próximos tres años y empujar hasta a 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década, según el mismo informe.

El director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Carlos de Miguel, defendió ante Naciones Unidas que adaptarse al cambio climático “no es solo una necesidad ambiental, es también una decisión económica estratégica”, según recogió Noticias ONU, el portal informativo de la organización.

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De Miguel amplió ante EFE: “Invertir en resiliencia permite proteger nuestra infraestructura, nuestra productividad y nuestros ecosistemas, pero también generar oportunidades de innovación y empleo”.

el tránsito del fenómeno de El Niño podría generar pérdidas acumuladas de alrededor de 2% del PIB regional durante los próximos tres años y empujar hasta a 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década, según el mismo informe.

La brecha entre necesidades y financiamiento de adaptación

El problema de fondo, según el informe, es que el financiamiento climático sigue concentrado en mitigación y no en adaptación. Entre 2020 y 2024, la región recibió USD 108.000 millones de financiamiento climático, una cifra que se duplicó en ese período.

Solo el 12% de esos recursos se destinó específicamente a protegerse de los impactos del cambio climático. El resto se dirigió a mitigación o a proyectos con ambos objetivos.

Los países centroamericanos muestran avances desiguales en sus instrumentos de planificación. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá cuentan con planes nacionales de adaptación, mientras que Nicaragua, Belice y Guatemala aparecen sin ese instrumento en la matriz que presentó la CEPAL, aunque varios tienen compromisos nacionales —NDC, sigla en inglés de contribuciones determinadas a nivel nacional— u otros mecanismos.

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A escala de toda la región, solo alrededor de dos tercios de los 33 países analizados tienen un plan nacional de adaptación. Apenas el 36% cuenta con métricas para medir vulnerabilidad, exposición o riesgo climático, y únicamente el 55% presentó una comunicación de adaptación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

De esos 33 países, solo 18 cuentan con estimaciones del impacto económico de sus propias medidas de adaptación. Esa carencia dificulta dimensionar las inversiones necesarias y movilizar recursos para cumplir los compromisos climáticos asumidos, según el informe recogido por la agencia.

El estancamiento productivo regional como telón de fondo

El informe climático se conoció la misma semana en que la CEPAL difundió otro reporte, el Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, 2026, que ubica a Nicaragua y Honduras entre los diez países con menor productividad laboral por hora de la región.

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Ese documento calcula que la productividad regional creció apenas 0,7% en 2025 y advierte que Latinoamérica tardará hasta 2029 en recuperar las condiciones de productividad que tenía en 2013 si mantiene su ritmo actual de crecimiento.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló sobre ese estancamiento que la región necesita “convertir los activos con que cuenta en capacidades productivas” para traducirlas en empleo, según consta en el mismo informe.