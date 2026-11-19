El salario promedio de los afiliados al INSS bajó a 16,462.8 córdobas en septiembre tras cinco meses de caídas consecutivas. (Imagen retomada de CNN)

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El salario promedio de los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) bajó de 16,898 córdobas (USD 456.25) en mayo a 16,462.8 córdobas (USD 444.50) en septiembre, una reducción de 436 córdobas (USD 11.77) en cinco meses. Los datos divulgados por Diario La Prensa muestran una caída de los ingresos formales mientras el costo de la canasta básica aumentó.

La disminución golpea a los 821,117 asegurados que el INSS registraba en mayo. Ese mes marcó el nivel más alto del año para el salario promedio de los afiliados.

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El deterioro de los ingresos ocurrió en un período de crecimiento económico, según el planteo recogido por Diario La Prensa. La distancia entre los salarios y el gasto de los hogares se amplió a medida que subieron los precios de alimentos y servicios.

La canasta básica pasó de 21,372.90 córdobas (USD 577.07) en mayo a 21,787.61 córdobas (USD 588.27) en octubre. La variación equivale a 415 córdobas (USD 11.21), mientras el ingreso medio de los trabajadores formales cayó en el período analizado.

La caída más marcada ocurrió entre agosto y septiembre

El salario promedio retrocedió 297 córdobas (USD 8.02) entre agosto y septiembre. Antes de esa baja, los afiliados al INSS percibían en promedio 16,759.4 córdobas (USD 452.50).

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El cruce entre las cifras del Banco Central de Nicaragua y los valores de la canasta básica revela que los hogares afrontan un mayor costo de vida con ingresos promedio menores. La comparación mensual tiene un límite: el Instituto Nacional de Información de Desarrollo no publicó la evolución de la canasta entre agosto y septiembre y difundió la actualización hasta octubre varios meses después.

Un economista que solicitó reserva de identidad por temor a represalias dijo a Diario La Prensa: “Las empresas han deteriorado los salarios que ofrecen a los trabajadores”. Para el especialista, esa situación incide en el promedio nacional.

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El analista sostuvo ante el diario que los trabajadores deben hacer “malabares” frente a las alzas de los precios de alimentos y servicios. También cuestionó que los beneficios atribuidos al crecimiento económico no lleguen a los asalariados.

Minas y canteras registró la mayor baja entre los sectores relevados

La actividad de minas y canteras sufrió una reducción salarial promedio de 11,212 córdobas entre mayo y septiembre. (Imagen retomada del INSS Nicaragua)

El sector de Minas y canteras mantuvo el mayor salario promedio entre las actividades incluidas en los datos, con 36,108.9 córdobas (USD 974.94) en septiembre. Aun así, el monto quedó 11,212 córdobas (USD 302.72) por debajo de los 47,320.2 córdobas (USD 1,277.65) registrados en mayo.

Las industrias manufactureras pagaron un promedio de 14,815.1 córdobas (USD 400.01) en septiembre. La cifra implicó una reducción de 1,682 córdobas (USD 45.41) frente a los 16,497.4 córdobas (USD 445.43) de mayo.

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En las actividades agropecuarias, de silvicultura, caza y pesca, el salario promedio fue de 11,148.3 córdobas (USD 301.00). El registro quedó casi 600 córdobas (USD 16.20) por debajo del nivel de mayo, que había sido de 11,766.1 córdobas (USD 317.68).

La construcción, una de las actividades que lidera el crecimiento económico, pagó 16,593 córdobas (USD 448.01) en promedio en septiembre. El resultado representó una merma de 523.9 córdobas (USD 14.15) respecto de mayo.

El sector financiero también redujo el promedio salarial. Los empleadores de esa actividad abonaron 19,041.9 córdobas (USD 514.13) en septiembre, frente a 19,628.3 córdobas (USD 529.96) cinco meses antes.

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Comercio y transporte mostraron aumentos en el salario promedio

El comercio fue una de las pocas actividades en las que el salario promedio subió. Los trabajadores del sector percibieron 16,538.6 córdobas (USD 446.54) en septiembre, por encima de los 16,277.6 córdobas (USD 439.50) de mayo.

En transporte, almacenamiento y comunicaciones, el promedio alcanzó 20,231.2 córdobas (USD 546.24). El monto superó los 19,814.3 córdobas (USD 534.99) pagados al inicio del período analizado, pese a la limitada capacidad del sector para incorporar trabajadores.

Los rubros de comercio y transporte aumentaron los ingresos medios de sus trabajadores en el período analizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rubro de Electricidad, gas y agua registró un pago promedio de 24,533.4 córdobas (USD 662.40) en septiembre. El dato quedó por debajo de los 25,035.9 córdobas (USD 675.97) informados para mayo.

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Servicios comunales, sociales y personales, el sector con más afiliados, pagó 16,187 córdobas (USD 437.05) en promedio. El monto fue inferior a los 16,306.8 córdobas (USD 440.28) de mayo.

El economista consultado por Diario La Prensa pidió explicaciones al Instituto Nacional de Información de Desarrollo por el retraso y la falta de publicación de los datos sobre la canasta básica. “Cada día es más difícil para los hogares llevar comida a la mesa”, afirmó ante la publicación.