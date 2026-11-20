Tropas de la OTAN realizaron un simulacro de cruce de río en Lituania

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Tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cruzaron el río Nemunas en Lituania con tanques y vehículos blindados sobre plataformas flotantes este viernes, en el marco del simulacro “Freedom Shield 26-II (Escudo de Libertad 26-II)”, el mayor ejercicio de combate liderado por Alemania en el flanco oriental de la alianza atlántica.

La maniobra, encabezada por la Brigada Acorazada 45 “Lituania” del Ejército alemán, involucró a unos 3.800 soldados de ocho países miembros de la OTAN.

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Los ingenieros de combate tendieron el cruce para permitir el paso de tanques Leopard y vehículos sobre plataformas, luego de que la infantería estableció una cabeza de puente en la orilla opuesta. También participaron aviones Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana.

Tropas de la OTAN realizaron un simulacro de cruce de río en Lituania

El ejercicio incluyó más de 700 drones

Además del cruce fluvial, el ejercicio contempló el despliegue de más de 700 drones y 100 municiones de deambulación —también llamadas municiones merodeadoras o loitering munitions—, que fueron sometidas a prueba durante las maniobras.

Tras completar el cruce del Nemunas, las unidades alemanas se trasladaron al área de entrenamiento de Rūdninkai para continuar con los ejercicios de combate.

El general de brigada Christoph Huber, comandante de la Brigada 45, subrayó el carácter preparatorio del ejercicio ante escenarios de conflicto futuros. “Nos estamos preparando para posibles operaciones de combate futuras que esperamos que nunca ocurran. Esta es la razón por la que ejercitamos aquí: para poder disuadir cualquier posible agresión contra el territorio de la OTAN”, declaró en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.

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El oficial fue categórico respecto a la determinación de las fuerzas aliadas: “No debería haber ninguna duda de que los soldados de la Brigada Acorazada 45 Lituania, dentro de la 10.ª División Panzer alemana, dentro de la alianza de la OTAN, junto a nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas lituanas, serán capaces de defender cada centímetro de Lituania, cada centímetro del territorio de la OTAN”.

La maniobra involucró a unos 3.800 soldados de ocho países miembros de la OTAN

El Parlamento y el Ejército de Lituania destacaron la importancia del cruce de ríos ante la destrucción de puentes

El presidente del Parlamento lituano, Juozas Olekas, presenció las maniobras y las enmarcó en la postura defensiva de la alianza frente a Rusia.

“Este ejercicio demuestra que, efectivamente, estamos listos para defender cada centímetro de nuestra tierra, y cualquier agresión rusa contra nuestros países es imposible porque nuestros soldados, fuerzas unidas de diferentes países, de todos los aliados, la OTAN, estamos listos para defender y detener la agresión”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia citada.

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Por su parte, el general Raimundas Vaiksnoras, comandante de las Fuerzas Armadas de Lituania, explicó la lógica operativa detrás del ejercicio. “Los puentes son muy importantes para la movilidad militar, y si son destruidos, de todas formas hay que moverse de algún modo. Este ejercicio muestra que tenemos que tener capacidades no solo para retirarnos, sino también para contraatacar”, señaló. “En la guerra moderna, todo es válido”, concluyó.

Ocho personas murieron en un ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania

El simulacro se realiza mientras Rusia intensifica sus ataques sobre Ucrania

El ejercicio transcurrió en un contexto de marcada tensión en el flanco oriental de la OTAN. Este mismo viernes, Rusia lanzó uno de sus ataques más masivos sobre Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala: más de 110 misiles y 404 drones golpearon Kiev y otras ocho regiones del país, dejando al menos ocho muertos, entre ellos tres trabajadores de la empresa municipal de suministro de agua de la capital.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reclamó al Pentágono la entrega urgente de interceptores PAC-2 y PAC-3 para los sistemas antiaéreos Patriot, luego de que las defensas ucranianas apenas pudieran neutralizar tres de los 27 misiles balísticos lanzados por Moscú. “Contamos mucho con que el Pentágono libere los suministros que estamos esperando”, escribió Zelensky en X. El déficit de munición para los Patriot dejó expuesta la vulnerabilidad de Ucrania frente a los ataques balísticos.

Dos misiles rusos y un dron cayeron en territorio de Polonia

La ofensiva rusa se extendió más allá de las fronteras ucranianas: Polonia confirmó que dos misiles y un dron a reacción cayeron en su territorio. El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, calificó el episodio de “otra provocación” de Rusia y anunció que solicitará a la OTAN reforzar el flanco oriental de la alianza con aviones de vigilancia. No hubo víctimas ni daños en infraestructura.

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La ofensiva rusa fue ordenada por el presidente Vladimir Putin en represalia por los reiterados ataques ucranianos contra el puente de Crimea, la infraestructura de 19 kilómetros inaugurada por el mandatario en 2018 y golpeada por tercera vez en una semana. Putin había advertido el jueves, durante la cumbre de la APEC en Shenzhen, que Moscú respondería con medidas “mucho más dolorosas”.