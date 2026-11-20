Mercury tenía 23 años y Austin 18 cuando se conocieron, antes de que Queen alcanzara el éxito internacional (Grosby)

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Mary Austin, exprometida y una de las personas más cercanas a Freddie Mercury, abrió su corazón en una entrevista que The Telegraph publicó este 20 de noviembre. En diálogo con el medio, ella recordó la historia de amor que compartió con el vocalista de Queen, la transformación de su vínculo en una profunda amistad y los últimos momentos que vivieron juntos antes de su muerte, en noviembre de 1991.

A sus 75 años, Austin también hizo una confesión que refleja la huella que dejó el cantante en su corazón. Cuando le preguntaron si alguna vez había tenido una pareja a la que amara tanto como a Mercury, respondió: “Puedo decir esto ahora porque soy mayor y he vivido mi vida. Pero no. Nunca he sentido lo mismo por nadie más. Todo lo contrario. Me he llevado decepciones. Así es la vida, ¿no?”.

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La declaración se produce en el contexto de una nueva exposición en el Museo Victoria and Albert (V&A) de Londres, dedicada al legado artístico del músico. Austin colaboró con la institución para seleccionar ocho de sus vestuarios más emblemáticos, que forman parte del recorrido Freddie Mercury: Splendid Things, organizado por el 80 aniversario de su nacimiento. Las prendas fueron encontradas en perfecto estado de conservación en el ático de Garden Lodge, la residencia londinense que compartieron durante años.

Ocho de los vestuarios más emblemáticos del cantante forman parte de Freddie Mercury: Splendid Things, una exposición especial en el Museo Victoria and Albert de Londres.(Grosby)

De una historia de amor a una amistad que duró hasta el final

Austin conoció a Mercury en 1969, cuando él tenía 23 años y trabajaba en Kensington Market junto a Roger Taylor, futuro baterista de Queen. Ella tenía 18 y era empleada de la boutique Biba. Primero se hicieron amigos y después comenzaron una relación sentimental. En la Navidad de 1973 se comprometieron y llegaron a vivir juntos.

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Sin embargo, después de cuatro años de convivencia, el vínculo comenzó a cambiar. Mercury le contó que era bisexual, Austin replicó: “No, Freddie, eres gay”.

Pero ello no significó el final absoluto de su relación. Ambos continuaron viviendo bajo el mismo techo durante otros 18 meses y ella siguió trabajando para el músico como asistente personal. Aunque reconoció que fue doloroso en el momento, no guardó resentimiento.

El cantante encontró en Mary Austin una de sus confidentes más cercanas, incluso después de que ambos terminaran su compromiso sentimental.(Photo by Terence Spencer/The LIFE Images Collection)

En su libro A Life in Lyrics: The Official Creative Legacy of Freddie Mercury, publicado en septiembre, Austin explicó lo que significó aceptar el final de aquella historia: “Tuve que renunciar a un futuro hacia el que creía que estaba caminando. Pero lo que lo reemplazó no fue un premio de consolación. Lo que lo reemplazó fue algo mucho más excepcional”.

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Con el paso del tiempo, su amistad se mantuvo intacta. Mercury llegó a describirla como su esposa ante el mundo y aseguró en una entrevista de 1985: “Para mí, ella era mi esposa de hecho. Para mí, era un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Eso es suficiente para mí”.

Los últimos días y una promesa que mantuvo en secreto

El 23 de noviembre de 1991, Mercury comunicó públicamente que tenía sida. Austin recordó la decisión del cantante y destacó las dificultades que implicaba hablar de su diagnóstico en aquella época. “Freddie fue una persona ferozmente reservada durante toda su vida. Es importante recordar el estigma que rodeaba al VIH en aquel momento. Fue profundamente valiente al revelar públicamente su diagnóstico”, afirmó a The Telegraph.

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El cantante murió al día siguiente, el 24 de noviembre, acompañado por Austin. Durante sus últimos días, ambos compartieron conversaciones y momentos de tranquilidad. “Nos sentábamos y hablábamos, y a veces me ponía grabaciones de canciones en las que estaba trabajando. Al principio de su enfermedad, solíamos jugar al Scrabble, que era uno de nuestros pasatiempos favoritos”, recordó.

La expareja del cantante reconoció que la separación fue dolorosa porque tuvo que renunciar al futuro que imaginaba junto a él.

Antes de morir, Mercury también le confió sus cenizas y le pidió que nunca revelara qué había hecho con ellas. Austin respetó esa última voluntad, pese al malestar que la decisión generó entre otras personas cercanas al artista.

“Había tenido una vida turbulenta. Solo quería estar en paz”, explicó sobre el deseo del cantante. Y al recordar la responsabilidad que asumió, añadió: “Cuando un hombre que está muriendo te dice: ‘Quiero que hagas esto’, respiras hondo y lo haces”.

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La amistad entre ambos quedó resumida en el epílogo de su libro, donde Mary Austin escribió que Mercury fue “el mejor amigo que he tenido y, en algunos aspectos, el único amigo verdadero que he tenido”. Una relación que, pese a su transformación, permaneció como uno de los vínculos más importantes de su vida.