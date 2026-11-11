CIDH denunció ataques armados, detenciones y despojo territorial contra comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los ataques armados y el despojo territorial contra comunidades indígenas de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los ataques armados contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua y alertó sobre la continuidad de la represión del régimen, el despojo territorial y la impunidad en la región. El pronunciamiento fue difundido el 9 de noviembre de 2026.

Según la información recibida por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), grupos de colonos armados habrían atacado entre el 18 y el 19 de octubre el territorio Mayangna Sauni As, en el municipio de Bonanza. La CIDH informó que esos hechos dejaron dos muertos: Dionicio Hernández Bruno, de 54 años, y su hijo, José Wilmer Hernández, de 24.

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El organismo indicó además que hubo viviendas incendiadas en la comunidad de Dimanwas. Los ataques, de acuerdo con el comunicado, se inscriben en una secuencia de violencia vinculada con disputas territoriales que afectan a comunidades indígenas de la Costa Caribe.

La CIDH señaló que el 19 de septiembre de 2026 fue asesinado un integrante de la comunidad de Alal, también situada en el territorio Mayangna Sauni As. La entidad sostuvo que el crimen estaría relacionado con conflictos por la tierra y represalias atribuidas a grupos de colonos.

El 6 de septiembre, integrantes del equipo de fútbol Kayayawas, del territorio Mayangna Sauni Bu, habrían sido atacados con machetes cuando regresaban de un partido. La Comisión atribuyó el hecho a colonos.

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La CIDH condena los ataques armados y exige a Nicaragua frenar la violencia y el despojo territorial. (Cortesía: Liga Bukawas)

Entre agosto y septiembre, la comunidad de Wilu registró amenazas de muerte, ocupaciones de parcelas y destrucción de cultivos. Esos episodios habrían dejado a 47 familias indígenas bajo un clima de terror, según la CIDH.

La Comisión también recibió denuncias sobre violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas. La información incluye casos de secuestro y embarazos forzados, además de desplazamientos internos y hacia otros países.

CIDH alertó por detenciones y desapariciones de líderes comunitarios

El comunicado menciona denuncias de criminalización, arrestos arbitrarios y desapariciones de autoridades tradicionales, referentes indígenas, guardabosques y defensores de los territorios comunales.

La CIDH recopiló denuncias de violencia sexual, secuestros y desplazamientos forzados en la Costa Caribe. (Cortesía: Asociación Mayangna)

La CIDH afirmó que al menos 20 personas miskitu y mayangna estarían privadas de libertad de forma arbitraria. Entre ellas, mencionó a familiares del líder indígena Brooklyn Rivera, quienes permanecen desaparecidos desde mayo de 2026.

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Según el organismo, esas personas fueron detenidas después de reclamar la entrega del cuerpo de Rivera, quien murió bajo custodia estatal el 31 de mayo. La CIDH calificó la situación de los familiares como desaparición forzada.

Las concesiones mineras alcanzaban a 18 territorios hasta abril

Durante una audiencia temática celebrada en 2026, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la continuidad de concesiones mineras sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados.

De acuerdo con los datos presentados ante la Comisión, hasta abril de este año existían 62 lotes mineros que afectaban a 18 territorios indígenas y afrodescendientes. Esa superficie equivalía a cerca del 25.5% de las tierras comunales.

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Las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa abarcan el 25.5 por ciento de los territorios comunales indígenas y afrodescendientes. (Cortesía: Asociación Mayangna)

La CIDH recordó las conclusiones de su informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua”. Allí sostuvo que la violencia no constituye una sucesión de episodios aislados, sino que responde a acciones y omisiones estatales que, según su evaluación, facilitaron la pérdida de territorios y la explotación de recursos naturales.

La entidad advirtió que esta situación afecta la propiedad colectiva y la identidad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, además de comprometer su supervivencia física y cultural.

La Comisión pidió a Nicaragua que detenga la violencia y el despojo territorial, investigue los hechos denunciados y sancione a los responsables.