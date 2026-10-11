Nicaragua

Operativo militar dejó dos delincuentes muertos en Nicaragua en medio del vacío de cifras oficiales sobre violencia

La institución militar aseguró que sus efectivos respondieron a disparos de un grupo señalado por delitos rurales, durante una operación realizada a 37 kilómetros al noroeste de Siuna el pasado 8 de octubre

Cinta amarilla con la leyenda ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO atada a los postes de una cerca de madera.
Las autoridades vinculaban a los integrantes del grupo armado con delitos de asesinato, extorsión, abigeato y narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presencia de un grupo armado en una zona rural de la Costa Caribe Norte terminó con dos presuntos delincuentes muertos durante un operativo del Ejército de Nicaragua. El hecho ocurrió en el cerro Los Cocos, un área situada a 37 kilómetros al noroeste de Siuna, según informó la institución militar.

La operación se desarrolló en el marco del Plan de Seguridad en el Campo. El Ejército indicó que actuó después de recibir información de productores de la zona sobre la presencia de hombres armados a quienes se les atribuyen diversos delitos contra trabajadores y pobladores rurales, el pasado 8 de octubre.

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De acuerdo con la versión oficial, los integrantes del grupo eran señalados por asesinatos, amenazas, torturas y extorsiones. También se les vinculaba con el robo de dinero y ganado, además del cultivo y la comercialización de marihuana.

Un operativo del Ejército de Nicaragua en el cerro Los Cocos dejó dos presuntos delincuentes muertos en la zona rural de Siuna. (Foto redes sociales Ejército de Nicaragua)
Un operativo del Ejército de Nicaragua en el cerro Los Cocos dejó dos presuntos delincuentes muertos en la zona rural de Siuna. (Foto redes sociales Ejército de Nicaragua)

El Ejército afirma que la patrulla fue recibida con disparos

El comunicado militar difundido en redes sociales sostiene que una patrulla llegó al cerro Los Cocos para verificar las denuncias y ordenó a los hombres que se detuvieran. Según el relato de la institución, los sospechosos respondieron con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Como consecuencia del intercambio de fuego, dos personas murieron en el lugar, mientras que otros integrantes del grupo escaparon. El Ejército señaló que los hombres que huyeron habrían trasladado a una persona herida, aunque no divulgó su identidad ni precisó la cantidad de personas que integraban el grupo.

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La institución identificó a uno de los fallecidos como José Ismael C. H., mientras que el segundo fallecido no fue identificado. Los cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes, junto con los objetos ocupados durante la operación.

Durante el procedimiento, los militares incautaron dos fusiles AK-47 y una escopeta. Además, informaron que localizaron y destruyeron un cultivo de marihuana y semillas de esa planta en el área intervenida.

El Ejército afirmó que mantendrá los patrullajes en zonas rurales del país como parte de sus acciones de seguridad para productores y trabajadores del campo. Hasta ahora, no se conocieron reportes públicos de capturas posteriores vinculadas con las personas que lograron escapar.

La intervención militar se desplegó en el marco del Plan de Seguridad en el Campo tras denuncias presentadas por productores locales. (Foto redes sociales Ejército de Nicaragua)
La intervención militar se desplegó en el marco del Plan de Seguridad en el Campo tras denuncias presentadas por productores locales. (Foto redes sociales Ejército de Nicaragua)

La falta de estadísticas oficiales limita el seguimiento de la criminalidad

El caso ocurre en un contexto de escasa información pública sobre los niveles de criminalidad en Nicaragua. La Policía Nacional y el Ejército no difunden anuarios estadísticos ni datos formales actualizados sobre delitos desde 2021, una situación que dificulta establecer comparaciones sobre homicidios, robos, extorsiones u otros hechos de violencia en el país.

Frente a esa ausencia de cifras oficiales, organizaciones civiles han publicado mediciones basadas en consultas ciudadanas. Un informe difundido entre julio y agosto de 2026 por Hagamos Democracia indicó que el 82,8% de las personas consultadas consideró que la delincuencia y la inseguridad ciudadana aumentaron durante los tres meses previos. Al excluir las respuestas sin definición, el indicador llegó al 83%.

La percepción de un aumento de la inseguridad fue mayor entre las mujeres: el 88,5% afirmó que la situación empeoró, frente al 78,6% de los hombres consultados. El estudio recoge opiniones de participantes y no constituye un registro oficial de delitos denunciados o investigados.

El operativo en Siuna queda, por ahora, sujeto a la información divulgada por el Ejército. No se reportaron investigaciones públicas independientes sobre el enfrentamiento ni detalles adicionales acerca de los fallecidos.

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