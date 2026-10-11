¿El heredero de Chocolatito González? Jordan “La Cobra” Orozco busca devolver a Nicaragua a la cima del boxeo

Jordan Orozco alcanzó su victoria profesional número 18 por nocaut tras vencer a Yusniel Abrahante en Orlando. (Foto: Redes de "Cobra" Orozco)

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La exigencia sobre Jordan Orozco y su invicto profesional creció después de que el boxeador nicaragüense resolviera por nocaut su combate ante el cubano Yusniel Abrahante en Orlando. El triunfo mantuvo intacta una racha que lo ubica entre las promesas de Nicaragua, aunque también dejó expuestas áreas que deberá corregir.

El peleador de Managua cumplió 22 años el 2 de octubre de 2026, sobre el cuadrilátero del Caribe Royale de Orlando, Florida. Allí obtuvo su 18.ª victoria profesional, todas antes del límite, y superó la seguidilla de 16 nocauts con la que Román “Chocolatito” González inició su carrera.

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Jordan Orozco revirtió una pelea adversa ante Yusniel Abrahante

El nicaragüense enfrentó a Abrahante en una cartelera de las Series de Matchroom Boxing, transmitida por DAZN. Durante los primeros cinco asaltos, el cubano impuso velocidad, precisión y una mayor movilidad.

La esquina de Orozco consideró que estaba abajo en las tarjetas al término del quinto round. El equipo le pidió elevar la presión y buscar una pelea más física.

La respuesta llegó en el sexto episodio. El nicaragüense conectó un golpe al cuerpo que obligó a su rival a doblarse y buscar refugio en las cuerdas.

Orozco mantuvo el ataque hasta que el árbitro detuvo la pelea. El desenlace confirmó la potencia de golpeo que lo ha distinguido desde su debut, aunque la actuación previa abrió interrogantes sobre su capacidad para adaptarse a rivales más rápidos.

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El peleador nicaragüense revirtió un combate adverso en el sexto asalto mediante un golpe al cuerpo. (Foto: Redes de "Cobra" Orozco)

El comentario posterior de Román González siguió esa línea. El excampeón reconoció el valor de la victoria, pero advirtió que Orozco debe desarrollar más recursos técnicos.

González también señaló que los peleadores zurdos pueden representar un problema para el joven púgil. La observación se vinculó con las dificultades que tuvo durante buena parte del combate en Florida.

Un cronista deportivo nicaragüense cuestionó que Orozco no encontrara variantes mientras Abrahante manejaba la distancia. Según ese análisis, la pegada resolvió una pelea que había sido desfavorable durante cinco capítulos.

El comentarista de ESPN Germán García también ubicó el poder de golpeo como la principal fortaleza del nicaragüense. A la vez, planteó que su verdadera dimensión dependerá de su respuesta frente a oponentes de mayor jerarquía.

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La Cobra se formó desde niño en los gimnasios de Managua

Jordan Jasmir Orozco Hernández nació deportivamente en el barrio María Auxiliadora, en Managua. Su abuelo, Medardo Orozco, lo llevó por primera vez a un gimnasio cuando tenía ocho años.

El boxeo se convirtió pronto en una actividad central para el niño. A los 10 años ya había ganado un Campeonato Nacional Infantil y acumulaba más de una decena de triunfos después de la primera derrota de su etapa amateur.

En septiembre de 2015, Diario La Prensa lo entrevistó en el gimnasio Nicaragüense. El entonces alumno de quinto grado del centro escolar Israel contó que trabajaba movimientos laterales, el jab y el contragolpe.

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El joven mencionaba como referencias a Alexis Argüello y a Román González. En esa misma nota, su entrenador Norberto López lo definió como un alumno atento a las indicaciones y comprometido con el entrenamiento.

El abuelo Medardo Orozco llevó a Jordan por primera vez a un gimnasio de boxeo a los ocho años en Managua. (Foto: Redes de "Cobra" Orozco)

Diario La Prensa también recogió una faceta alejada del ring: Orozco quería ser arquitecto porque le gustaba dibujar. Con el tiempo, su carrera deportiva se impuso como prioridad, impulsada por el consejo de mantener la disciplina y seguir aprendiendo.

En Nicaragua comenzó a ser identificado como “La Cobrita”, debido a una forma de pelear basada en observar, esperar y atacar. Más adelante, el apodo “La Cobra” ganó presencia entre los aficionados y el entorno del boxeo.

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El recorrido amateur incluyó 81 victorias y cuatro títulos nacionales

Antes de dar el salto al profesionalismo, Orozco disputó 86 peleas amateur y ganó 81. El registro de la Federación Nacional de Boxeo de Nicaragua le atribuye además cuatro campeonatos nacionales.

Durante esa etapa recibió el acompañamiento de René y Félix Alvarado. Rosendo “Bufalo” Álvarez le entregó un trofeo cuando tenía 13 años y Ricardo “El Matador” Mayorga le enseñó a lanzar la mano derecha desde arriba, con el peso del cuerpo.

Wilmer Hernández, quien entrenó a González durante la primera pelea ante Srisaket Sor Rungvisai, también le dio recomendaciones. El instructor insistió en reforzar la defensa y la condición física.

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La Federación Nacional de Boxeo de Nicaragua consignó ese recorrido como parte de la formación previa de Orozco. El paso por torneos nacionales le permitió construir una base antes de exponerse a las exigencias del boxeo rentado.

El debut profesional llegó el 4 de febrero de 2023 en Managua. Orozco noqueó a William Cerrato en el segundo asalto y desde entonces ninguna de sus peleas requirió la decisión de los jueces.

El recorrido amateur de Orozco incluyó 81 victorias y cuatro campeonatos nacionales en Nicaragua.(Foto: Redes de "Cobra" Orozco)

El boxeador es derecho, pelea en guardia ortodoxa y mide 170 centímetros. Una crónica especializada lo describió como un púgil con capacidad para resistir castigo y responder con golpes de poder.

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La proyección internacional comenzó con sus peleas en Estados Unidos

La primera salida de Orozco fuera de Nicaragua ocurrió en agosto de 2024, cuando venció a Samuel Gutiérrez Hernández en Miami. Después derrotó a Karlo Rodríguez en la velada Night of Champions XII, disputada en Orlando.

Esa victoria le permitió conquistar el título continental gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). También ingresó por primera vez en la clasificación mundial del organismo, en el puesto 12.

En marzo de 2026, Boxlab Promotions anunció su contratación. La empresa trabaja en la organización de carteleras junto con Matchroom Boxing y cuenta entre sus integrantes con Osmin Fernández y el empresario cubanoamericano William Ramírez.

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Orozco sostuvo que había trabajado durante años para alcanzar una oportunidad de alcance internacional. La promotora destacó su pegada, su conducta en el ring y su disposición para incorporar instrucciones.

El objetivo de su equipo es acercarlo a una pelea por el título mundial de peso gallo. Esa categoría, fijada en 53,5 kilogramos (118 libras), reúne a figuras como Jesse “Bam” Rodríguez, Seiya Tsutsumi, Takuma Inoue, Christian Medina y Tenshin Nasukawa.

El nicaragüense aún no se enfrentó con rivales de ese nivel. Ese será el examen que permitirá medir si su racha de nocauts puede sostenerse frente a boxeadores con mayor experiencia y recursos.

El boxeo nicaragüense espera un nuevo campeón mundial masculino

El debut profesional del boxeador ocurrió el 4 de febrero de 2023 con un nocaut frente a William Cerrato. (Foto: Redes de "Cobra" Orozco)

Nicaragua no tiene un campeón mundial masculino desde hace varios años. Cristofer Rosales perdió el cinturón mosca del Consejo Mundial de Boxeo en diciembre de 2018.

René Alvarado conquistó un título en 2019, aunque lo perdió en su primera defensa en 2021. Félix Alvarado dejó después su corona minimosca de la Federación Internacional de Boxeo al subir de división.

Ese antecedente alimenta la expectativa alrededor de Orozco. Su registro perfecto, su poder de nocaut y el respaldo de una promotora con conexiones internacionales lo colocan entre las apuestas jóvenes del país.

González, que prevé retirarse en 2027 tras recuperarse de una cirugía, lo ve como un posible heredero. El excampeón también remarcó que deberá fortalecer la defensa, mejorar la resistencia y aprender a ganar combates sin depender solo de su pegada.

Fuera del ring, quienes lo conocen lo describen como un joven reservado y educado. Creció en una familia cristiana, asistió con frecuencia a la iglesia Visión Ahora y lleva bordado un versículo de Filipenses en su indumentaria de combate.

El boxeador terminó la secundaria, quiere estudiar inglés y colaboró en el negocio familiar de repuestos y lubricantes. Yader Valle, comunicador deportivo que siguió su trayectoria, destacó que desde niño acompañaba a su madre al mercado y participaba en las tareas del hogar.

La carrera de Orozco no nació con grandes promotores a su alrededor. Se construyó en los gimnasios de Managua, con el respaldo de familiares, entrenadores y excampeones.

La meta que repite desde la infancia permanece intacta: convertirse en campeón mundial, como Argüello y González. Antes deberá responder a las dudas que dejó su última pelea y confirmar que su poder alcanza para competir en la élite.