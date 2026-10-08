Nicaragua

Organizaciones exigen revertir el archivo del caso por el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

El pronunciamiento solicita al Ministerio Público mantener abierta la pesquisa sobre quienes ordenaron el crimen y activar asistencia judicial con España, país de nacionalidad de la víctima y garantizar la participación de la familia

Un hombre de cabello gris y barba, con camisa blanca, está sentado sosteniendo un libro cuya portada muestra un rostro, con un micrófono sujeto a su ropa
Roberto Samcam, figura destacada de Nicaragua, sostiene una copia de su nuevo libro mientras habla en un evento. (Foto archivo)
Guardar

Las organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica y Nicaragua reclamaron que se revierta el archivo de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam, un militar nicaragüense retirado asesinado el 19 de junio de 2025.

El pronunciamiento, fechado el 7 de octubre en San José, cuestionó una resolución del Ministerio Público costarricense del 5 de octubre de 2026 que dispuso el archivo fiscal de la línea de investigación destinada a identificar a quienes ordenaron el crimen. Las asociaciones firmantes señalaron que la medida no extingue la acción penal y permite reabrir el expediente si surgen nuevos elementos, pero advirtieron que la decisión detiene la pesquisa sobre un posible móvil político del homicidio.

PUBLICIDAD

Según el documento, la Fiscalía sostiene que los imputados por la ejecución material habrían sido contratados mediante una promesa de pago por personas que todavía no fueron identificadas. Para los colectivos, ese punto confirma que la investigación debe avanzar hacia quienes habrían planificado el ataque.

Pedido de cooperación judicial con España y participación de la familia

Las organizaciones pidieron al Ministerio Público y al Estado costarricense reconsiderar el archivo y mantener activa la pesquisa sobre los responsables intelectuales. También solicitaron activar mecanismos de asistencia judicial internacional, incluida la cooperación con España, país del que Samcam era nacional.

Organizaciones civiles cuestionaron la resolución fiscal en Costa Rica y exigieron cooperación internacional para identificar a quienes habrían ordenado el homicidio del militar nicaragüense retirado.
Organizaciones civiles cuestionaron la resolución fiscal en Costa Rica y exigieron cooperación internacional para identificar a quienes habrían ordenado el homicidio del militar nicaragüense retirado.

El comunicado reclamó que se garantice la participación plena de la familia de la víctima y de su representación legal en el proceso. Además, exigió que se fije una fecha para el juicio contra los presuntos autores materiales.

PUBLICIDAD

Los firmantes plantearon que las autoridades deben investigar los elementos que, según afirmaron, vincularían a Keny Navarrete Vallecillo con la coordinación del asesinato. El pronunciamiento indicó que Navarrete fue señalado en informes del Organismo de Investigación Judicial como posible coordinador del crimen, pero no fue incluido en la acusación y fue deportado a Nicaragua.

El caso y la represión transnacional contra nicaragüenses exiliados

El texto sostuvo que limitar la causa a los ejecutores materiales implicaría dejar sin esclarecer una parte del delito. Los colectivos consideraron que el expediente debe abordar el contexto de violencia transnacional contra personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica.

El pronunciamiento también aludió a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional de protección de derechos humanos, otorgó el 20 de septiembre de 2026 a diez nicaragüenses exiliados en Costa Rica. De acuerdo con las organizaciones, entre los beneficiarios hay defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

Infografía con textos, iconos de carpetas judiciales, un mazo de juez, un mapa, una figura encapuchada y el logotipo de Infobae al pie.
Una infografía de Infobae detalla los reclamos de colectivos de Costa Rica y Nicaragua para reabrir la causa judicial sobre los autores intelectuales del asesinato de Roberto Samcam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agrupaciones señalaron que la decisión de la CIDH refleja la existencia de riesgos contra personas nicaragüenses bajo protección internacional en territorio costarricense. “Esclarecer quién ordenó el asesinato de Roberto Samcam es una garantía de no repetición y no impunidad”, expresaron en el documento.

Entre las entidades firmantes figuran la Asociación Azomalli, la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, la Asociación Popol Na, Articulación de Movimientos Sociales Nicaragua, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Movimiento Autónomo de Mujeres, entre otras.

Temas Relacionados

Costa RicaasesinatorepresiónNicaraguaexiliadosperseguidosCIDH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua registró 23 nuevos casos confirmados de coronavirus en una semana, según el Ministerio de Salud

Las cifras institucionales mostraron un nuevo balance de la evolución viral en la población, mientras diversos especialistas señalan la persistente falta de datos epidemiológicos detallados en el país

Nicaragua registró 23 nuevos casos confirmados de coronavirus en una semana, según el Ministerio de Salud

Declarada traidora en Nicaragua, enferma de cáncer en Costa Rica: la exiliada que denuncia el sistema que la dejó sin atención

Urania Castrillo fue perseguida por negarse a abandonar a los manifestantes heridos durante la represión de Ortega. Hoy muestra su cicatriz de mastectomía y relata cómo el rechazo y la falta de seguro médico complicaron su tratamiento lejos de casa

Declarada traidora en Nicaragua, enferma de cáncer en Costa Rica: la exiliada que denuncia el sistema que la dejó sin atención

¿Quiénes son los diputados que perderán sus cargos tras la salida de Nicaragua del Parlacen?

La notificación de la Cancillería, emitida el 3 de octubre de 2026, pone fin a la presencia nacional en el organismo regional de Guatemala y deja sin definición el destino de las bancas

¿Quiénes son los diputados que perderán sus cargos tras la salida de Nicaragua del Parlacen?

“Quiero que se investigue”: padre denuncia negligencia en la muerte de su hijo en hospital de Nicaragua

Elian Sadid, de 7 años, falleció tras ser intervenido dos veces por complicaciones derivadas de una apendicitis perforada

“Quiero que se investigue”: padre denuncia negligencia en la muerte de su hijo en hospital de Nicaragua

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Los sospechosos, de 18 y 21 años, transportaban las armas y proyectiles dentro de bolsos colocados sobre sus piernas cuando fueron detectados durante un control policial cerca de Nicaragua

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

TECNO

En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

OpenAI publica 377 resultados matemáticos y profundiza la discusión sobre el rol de la IA

OpenAI seguía entrenando modelos de IA peligrosos pese a sus propias advertencias, afirma exlíder de seguridad de la empresa

Nvidia y Microsoft anuncian las primeras PC Windows con RTX Spark: desde gaming extremo hasta agentes de IA que no descansan

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa

MUNDO

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

Tras 5 años en restauración: Dubái reabrirá como museo el Fuerte Al Fahidi, el edificio más antiguo de la ciudad

Video: identifican el “truco” de los abejorros para realizar maniobras increíbles en el aire