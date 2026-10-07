La obra china en Nicaragua que despertó alarmas en el Congreso de Estados Unidos por su posible doble uso militar

Una pista aérea construida originalmente por la Unión Soviética en los años ochenta, pensada para recibir bombarderos estratégicos, vuelve a quedar en el centro de la atención internacional.

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Una pista aérea construida originalmente por la Unión Soviética en los años ochenta, pensada para recibir bombarderos estratégicos, vuelve a quedar en el centro de la atención internacional. El régimen de Daniel Ortega presenta como un logro técnico la obra que financia y ejecuta la empresa china China CAMC Engineering Co. Ltd. (Camce) en Punta Huete, a unos 60 kilómetros de Managua.

Pero las cifras oficiales no resisten la comparación con el resto de la región. Así lo documentó La Prensa, el diario nicaragüense.

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La terminal de pasajeros de Punta Huete tendrá capacidad para atender a 3.5 millones de viajeros al año. El aeropuerto de Tocumen, en Panamá, atiende a 23 millones de pasajeros anuales, casi siete veces más.

El ministro de Transporte exagera la magnitud del proyecto

El mayor general en retiro Óscar Mojica Obregón, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), concedió una entrevista a medios de propaganda oficialista en la que detalló el estado de la obra.

Según La Prensa, Mojica aseguró que ni los aeropuertos de Panamá, Costa Rica ni El Salvador tienen la envergadura de la pista de Punta Huete.

Una representación del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino muestra la terminal principal, las pistas de aterrizaje y la zona de estacionamiento.

“Hemos logrado la ampliación en longitud, es decir, tenemos ya en concreto hidráulico completamente nuevecito los 3,600 metros de la pista”, afirmó Mojica a los medios oficialistas, según recogió el diario. El funcionario agregó que la calle de rodaje también está lista.

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¿Es Punta Huete el aeropuerto más grande de Centroamérica, como afirma el régimen de Ortega? No. Aunque su pista de 3,600 metros será más larga que las del resto de la región, su terminal solo podrá atender a 3.5 millones de pasajeros al año, muy por debajo de los 23 millones que maneja Tocumen en Panamá, el verdadero mayor aeropuerto del istmo.

El ministro planteó la obra como “una ventana de oportunidades” porque, según dijo, Nicaragua estará en capacidad de recibir aviones de mayor porte que los que actualmente operan en la aviación internacional, según consignó el diario.

¿Es Punta Huete el aeropuerto más grande de Centroamérica, como afirma el régimen de Ortega? No. Aunque su pista de 3,600 metros será más larga que las del resto de la región, su terminal solo podrá atender a 3.5 millones de pasajeros al año, muy por debajo de los 23 millones que maneja Tocumen en Panamá, el verdadero mayor aeropuerto del istmo.

La pista crecerá, pero la capacidad seguirá siendo de las menores

El proyecto oficial, denominado Reconstrucción, Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete, registra un avance acumulado del 35%, casi la meta fijada para todo 2026. El costo total asciende a 517.60 millones de dólares y la fecha límite de conclusión se mantiene en 2028.

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Con respecto al ancho de la pista, todas las de la región miden 45 metros, con excepción de La Aurora en Guatemala, que tiene 60 metros. Mojica anunció que la de Punta Huete se ampliará de 45 a 75 metros para permitir el aterrizaje de aeronaves de mayor envergadura, según el diario.

Sin embargo, ese tipo de aeronaves, tanto de pasajeros como de carga, civiles y militares, ya aterrizan en la pista de Tocumen, que tiene 45 metros de ancho. El aeropuerto panameño es, además, el único de Centroamérica con dos pistas que operan las 24 horas los siete días de la semana.

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Con respecto al ancho de la pista, todas las de la región miden 45 metros, con excepción de La Aurora en Guatemala, que tiene 60 metros. Mojica anunció que la de Punta Huete se ampliará de 45 a 75 metros para permitir el aterrizaje de aeronaves de mayor envergadura.

El Juan Santamaría de Costa Rica atiende a 6.5 millones de personas al año y su pista mide 3,012 metros de longitud. El Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador recibe unos 5.2 millones de viajeros anuales, con una pista de 3.200 metros. La Aurora de Guatemala atiende a 5.1 millones de pasajeros con 2.990 metros de pista.

La terminal de pasajeros avanza con tecnología china

Según detalló Mojica, la terminal de pasajeros registra un avance intenso. Entre los hitos más recientes figura la instalación de la estructura metálica del techo, que tiene un peso de 360 toneladas, además de avances en edificios administrativos y otras estructuras verticales.

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En las obras trabajan 950 empleados y 625 máquinas distribuidos en 37 frentes de trabajo, que ahora se concentran en la mampostería y en terminar de instalar las losas de entrepiso de los edificios, según el funcionario.

El Ministerio del MTI también confirmó avances en la pista de acceso a la terminal aérea, de 14 kilómetros y cuatro carriles en concreto hidráulico, que acortará la distancia entre Punta Huete y Managua. Mojica omitió otros detalles sobre esa vía, según constató el diario.

Tres meses antes de esa entrevista, Camce había anunciado la firma de un nuevo contrato en Nicaragua por unos 75,56 millones de dólares para construir la primera autopista de peaje del país, que unirá el aeropuerto con la capital. Actualmente Nicaragua no cuenta con carreteras ni autopistas de ese tipo. El comunicado de la empresa no aclaró si ella misma u otra compañía china administrará la vía, y Mojica no se refirió al tema durante la entrevista, según La Prensa.

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Washington observa la obra por su posible uso militar

El proyecto arrastra sospechas desde los años ochenta, cuando el primer régimen sandinista comenzó a construir la pista en plena Guerra Fría con el temor de Washington de que pudiera recibir grandes aeronaves militares soviéticas. Cuatro décadas después, la obra volvió a encender alarmas en el Congreso de Estados Unidos.

La representante María Elvira Salazar señala un cartel del Aeropuerto Internacional Punta Huete de Nicaragua en una audiencia del Congreso de Estados Unidos.

El 15 de septiembre, durante una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, la congresista republicana María Elvira Salazar advirtió sobre el potencial de doble uso, civil y militar, de la infraestructura. Según informó Infobae, Salazar mencionó específicamente al Xian H-6N, un bombardero estratégico chino, y sostuvo que una aeronave de ese tipo operando desde Nicaragua podría alcanzar Washington en aproximadamente tres horas.

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Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Centroamérica y Asuntos Migratorios, evitó confirmar públicamente que Estados Unidos considere que China pretende dar un uso militar a Punta Huete, pero señaló que Washington sigue de cerca el proyecto, de acuerdo con el mismo medio.

El Ministerio de Hacienda nicaragüense reconoció un avance físico acumulado de apenas 8.8% al cierre de 2025, que subió a 17.5% en el primer trimestre de 2026, según Infobae. La brecha entre el ritmo de desembolsos y el avance real en el terreno figura entre los factores que mantienen bajo vigilancia a la obra desde el otro lado del continente.

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