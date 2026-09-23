Encontraron un anillo de oro de 700 años que podría haber pertenecido a una condesa y ahora será subastado

La joya de sello, localizada por dos aficionados a la detección de metales cerca de Stoke Ash (Aaron Pizzey)

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Un anillo de sello de oro del siglo XIV, posiblemente perteneciente a Matilda de Lancaster, condesa de Úlster, fue hallado por dos aficionados a la detección de metales en un campo de labranza del condado de Suffolk, en el este de Inglaterra. La pieza quedó estimada entre £10.000 y £12.000 (unos USD 13.000 y 16.000), según informó The Telegraph.

El hallazgo tuvo lugar cerca de la localidad de Stoke Ash, cuando Aaron Pizzey, de 30 años, y James Race, de 39, decidieron probar suerte en un tercer campo tras dos búsquedas infructuosas esa misma mañana. Pizzey, docente de ingeniería en el oeste del condado, relató al diario que su auricular estaba fallando y estuvo a punto de abandonar.

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Fue su compañero quien lo persuadió de continuar. Treinta segundos después, el detector emitió una señal potente y, al excavar, vio el destello dorado de la joya entre la tierra. “¡Oro!”, le gritó a Race, quien al principio creyó que era una broma.

El anillo lleva una inscripción lombarda que lo vincula con la nobleza medieval inglesa

El sello con cornalina forma parte de una convocatoria de joyería, relojes, plata y objetos valiosos (@Noonans)

La pieza presenta una piedra de cornalina tallada con la imagen de un grifo caminando hacia la izquierda, engastada en un bisel ovalado con un borde plano que rodea la inscripción en escritura lombarda: “GRIFFVnMATILIELEMATILIOVR”. Según los expertos consultados, ese texto podría traducirse como “grifo Matilda la condesa materna”, una lectura que abrió la puerta a una fascinante hipótesis histórica.

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Nigel Mills, consultor de la casa de subastas Noonans Mayfair, explicó que la combinación de la inscripción con la iconografía heráldica “podría sugerir que el anillo perteneció a Matilda de Lancaster, quien se convirtió en condesa de Úlster”. Mills precisó que, entre 1347 y 1348, Matilda ingresó como canonesa del priorato agustino de Campsey, ubicado a tan solo 32 kilómetros del sitio donde apareció la joya. El animal mitológico grabado, añadió, era un símbolo heráldico de uso frecuente entre la nobleza medieval europea, asociado al poder y al linaje.

La cercanía al priorato de Campsey refuerza la hipótesis de atribución histórica

Los dos aficionados hallaron la joya tras cambiar de campo y continuar una búsqueda que parecía fallida (Aaron Pizzey)

La proximidad geográfica entre el lugar del descubrimiento y el priorato agustino es uno de los indicios más sólidos que los especialistas utilizan para vincular la joya con la condesa. El período en que ella residió en ese convento —justo cuando la Peste Negra llegó a Inglaterra— coincide con el contexto histórico que rodea a la pieza.

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No obstante, Noonans presenta esa conexión como una posibilidad y no como una certeza: los registros disponibles no permiten establecer la atribución de manera definitiva. La casa de subastas califica al objeto como “extremadamente raro”, lo que subraya su singularidad más allá del posible vínculo nobiliario.

Conforme a la legislación del Reino Unido sobre objetos de valor histórico encontrados en terrenos privados, el descubrimiento fue reportado al oficial de enlace local y quedó registrado dentro del programa Portable Antiquities Scheme (PAS, por sus siglas en inglés), que documenta los objetos arqueológicos recuperados por particulares en suelo británico. Los ingresos obtenidos quedarán distribuidos entre los dos detectoristas y el dueño del terreno.

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Noonans Mayfair lo incluyó en su subasta de joyería y objetos de valor en Londres

El hallazgo fue comunicado al funcionario local y quedó incorporado al Portable Antiquities Scheme, el registro que documenta bienes arqueológicos recuperados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firma incluyó el sello de oro en su subasta de joyería, relojes, plata y objetos de valor, que se lleva a cabo este martes en su sede de Mayfair. La estimación parte de entre £10.000 y £12.000 (unos USD 13.000 y 16.000). Los ingresos, tal como establece la normativa británica, se repartirán entre los detectoristas y el propietario del terreno.

El descubrimiento se suma a una serie de hallazgos medievales significativos registrados en Suffolk en los últimos años. La región es reconocida por su riqueza arqueológica, y la detección amateur —regulada dentro del programa— sigue siendo una vía relevante para recuperar piezas que de otro modo permanecerían enterradas.

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Para los jóvenes, aquella mañana que parecía destinada al fracaso terminó con uno de los hallazgos más notables de la arqueología aficionada británica reciente.