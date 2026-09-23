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Irán registra las primeras cancelaciones de vuelos horas antes de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses

Bagdad y Mascate figuran entre los destinos que dejarán de operar con el país persa, mientras Teherán busca alternativas como Nayaf para no perder conectividad con la región

Las nuevas sanciones de Estados Unidos provocan la suspensión de los vuelos desde Irán hacia Bagdad y Mascate. (EP)
Las nuevas sanciones de Estados Unidos provocan la suspensión de los vuelos desde Irán hacia Bagdad y Mascate. (EP)
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A partir de la medianoche quedarán suspendidos los vuelos de Irán hacia Bagdad y Mascate, según informaron el martes medios locales, horas antes de que entren en vigor las nuevas sanciones estadounidenses.

La restricción impacta en dos de los destinos más transitados por las compañías iraníes. Según un portavoz oficial, esos aeropuertos dejarán de recibir aeronaves provenientes del país persa, mientras que otras conexiones internacionales, como la que conecta con Estambul, seguirán funcionando sin cambios por el momento.

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Para atenuar el efecto de la medida, Teherán negocia rutas alternativas. Los vuelos con destino a Bagdad podrían redirigirse hacia Nayaf, ciudad de relevancia religiosa para los peregrinos del país, mientras avanzan conversaciones con Omán para mantener algún tipo de conexión aérea.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió sanciones para las compañías que provean combustible a aerolíneas iraníes. (REUTERS/Kylie Cooper)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió sanciones para las compañías que provean combustible a aerolíneas iraníes. (REUTERS/Kylie Cooper)

En Irak, las autoridades no habían formalizado un anuncio oficial sobre la aplicación de la prohibición, aunque distintas fuentes, entre ellas un alto funcionario, señalaron que Bagdad se ajustaría a la disposición de Washington. Dos fuentes iraquíes precisaron, además, que el corte del tráfico aéreo se concretaría tras el anuncio del Tesoro estadounidense.

El endurecimiento forma parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos, que a comienzos de mes ya había incluido al sector en una lista negra, con la advertencia de sancionar a cualquier empresa extranjera que operara con las compañías de bandera del país. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había anticipado el lunes que esas firmas enfrentarían serias trabas para funcionar a partir de este miércoles.

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“Todas las aerolíneas iraníes dejarán de operar en todo el mundo”, declaró Bessent en una entrevista televisiva. El funcionario explicó además el mecanismo detrás de la presión financiera: “Si aterrizan, no se les puede suministrar combustible ni servicios de aterrizaje, ni venderles billetes; de lo contrario, se quedará fuera del sistema del dólar”.

La compañía Mahan Air canceló sus operaciones hacia Turquía tras la solicitud del gobierno de ese país. (REUTERS/Khalid Al-Mousily)
La compañía Mahan Air canceló sus operaciones hacia Turquía tras la solicitud del gobierno de ese país. (REUTERS/Khalid Al-Mousily)

La flota de Irán está compuesta por 27 compañías, la mayoría enfocada en trayectos domésticos. Iran Air, la empresa estatal, y Mahan Air, de propiedad privada, concentran casi toda la operación internacional, con destinos que abarcan naciones vecinas, Rusia y China.

Antes de que venciera el plazo fijado por Washington, otros gobiernos y empresas ya habían tomado distancia de las compañías iraníes. Georgia vetó el ingreso de estas aerolíneas a su espacio aéreo, y Mahan Air resolvió por su cuenta frenar los vuelos hacia Turquía, a pedido de las autoridades de ese país. Estas restricciones complican aún más el panorama para quienes necesitan salir del territorio o retornar a él.

El origen de este escalamiento se remonta a finales de febrero, cuando una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel llevó a Irán a bloquear por completo su tráfico aéreo. Esa ofensiva causó la muerte del líder supremo de la República Islámica y de altos mandos militares, y marcó el inicio de un conflicto que ya acumula siete meses. Desde entonces, la actividad se recuperó de forma parcial, aunque hasta el momento solo las compañías locales permiten a los pasajeros abandonar el país.

(Con información de AFP y The Straits Times)

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