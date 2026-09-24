En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump reciben al presidente chino Xi Jinping durante la ceremonia formal de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. El acto incluyó un sobrevuelo militar y reuniones posteriores en el Despacho Oval (REUTERS/Evan Vucci)

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El presidente chino, Xi Jinping, llegó este jueves a la Casa Blanca para una visita de Estado marcada por el despliegue protocolar, donde fue recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos líderes llamaron a gestionar la rivalidad entre las dos superpotencias y a mantener la inteligencia artificial “bajo control humano”. Se trata del tercer encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump regresó al poder, y la primera vez en más de seis décadas que un presidente estadounidense recibe en persona a un jefe de Estado extranjero en la Base Conjunta Andrews.

El presidente Donald Trump saluda al presidente chino Xi Jinping durante la ceremonia formal de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. Es la tercera vez que ambos mandatarios se reúnen desde que Trump regresó al poder (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump reciben al presidente chino Xi Jinping durante la ceremonia formal de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. La jornada continuó con reuniones en el Despacho Oval y terminará con una cena de Estado (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump recibe al presidente chino Xi Jinping durante la ceremonia formal de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. Trump había recibido a Xi en persona un día antes en la Base Conjunta Andrews (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump reciben al presidente chino Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, durante la ceremonia formal de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. Xi anunció además el envío de una pareja de pandas a un zoológico estadounidense (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump saluda junto al presidente chino Xi Jinping antes de dar declaraciones en la Casa Blanca, en Washington. Trump dijo que discutirían temas de seguridad, tecnología y "superinteligencia" (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el presidente chino Xi Jinping escuchan los himnos nacionales antes de dar declaraciones en la Casa Blanca, en Washington. La cita marcó el tercer encuentro entre ambos mandatarios desde el regreso de Trump al poder (REUTERS/Evan Vucci)

La jornada incluyó un recibimiento formal y un apretón de manos en el jardín sur de la Casa Blanca, un sobrevuelo militar, reuniones en el Despacho Oval y terminará con una cena de Estado. Trump calificó su vínculo con Xi de “verdadera gran amistad”, mientras el líder chino sostuvo que ambos países tienen “la capacidad y la responsabilidad” de desarrollar la IA “para el bien” y anunció el envío de una pareja de pandas a un zoológico estadounidense, en un gesto tradicional de la diplomacia de Beijing.

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El presidente chino Xi Jinping escucha al presidente Donald Trump dar declaraciones en la Casa Blanca, en Washington. Trump calificó su vínculo con Xi de "verdadera gran amistad" (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping observan durante la ceremonia formal de bienvenida al mandatario chino, en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington. Ambos líderes llamaron a mantener la inteligencia artificial "bajo control humano" (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump escucha al presidente chino Xi Jinping dar declaraciones en la Casa Blanca, en Washington. Xi sostuvo que ambos países tienen "la capacidad y la responsabilidad" de desarrollar la inteligencia artificial "para el bien" (REUTERS/Evan Vucci)

Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, y la primera dama Melania Trump escuchan a Xi Jinping dar declaraciones en la Casa Blanca, en Washington. La visita de Estado se extenderá hasta el viernes, con una recepción final en los Archivos Nacionales (REUTERS/Evan Vucci)

Detrás del despliegue de pompa, persisten tensiones de fondo: la guerra comercial entre ambas potencias —cuya tregua fue extendida por dos meses el miércoles—, el respaldo diplomático y económico de Beijing a Irán, y la cuestión de Taiwán. La visita de Xi concluirá el viernes con una recepción con té en la Casa Blanca y una visita a los Archivos Nacionales, donde se conserva la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Manifestantes se reúnen cerca de la Casa Blanca, el día del encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump, en Washington. La visita se da en medio de tensiones de fondo por la guerra comercial, Irán y Taiwán (REUTERS/Kevin Lamarque)

Un manifestante sostiene una bandera de Taiwán durante una protesta cerca de la Casa Blanca, el día del encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump, en Washington. La cuestión taiwanesa figura entre los temas más sensibles de la agenda bilateral (REUTERS/Kevin Lamarque)

Marines estadounidenses observan desde el interior de la Casa Blanca, el día de la ceremonia formal de bienvenida al presidente chino Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en Washington. La jornada incluyó también un sobrevuelo militar (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente chino Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, observan una demostración militar desde un balcón de la Casa Blanca, en Washington. El despliegue formó parte de una jornada colmada de pompa y protocolo (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente chino Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, observan una demostración militar desde un balcón de la Casa Blanca, en Washington. Trump había descrito a Xi, de 73 años, como alguien que se ve "fuerte, vibrante y en forma" (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping observan una demostración militar desde un balcón de la Casa Blanca, en Washington. La jornada continuó con reuniones en el Despacho Oval y una cena de Estado (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el presidente chino Xi Jinping, tras observar una demostración militar desde un balcón de la Casa Blanca, en Washington. Se trata del tercer encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump volvió al poder (REUTERS/Evan Vucci)

El secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent conversan entre sí, el día de la ceremonia formal de bienvenida al presidente chino Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca, Washington. Bessent había anunciado un día antes la extensión por dos meses de la tregua comercial entre ambos países (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente chino Xi Jinping, su esposa Peng Liyuan, el vicepresidente estadounidense JD Vance y su esposa Usha Vance, en la Casa Blanca, Washington. La jornada incluyó reuniones en el Despacho Oval y una cena de Estado (REUTERS/Evan Vucci)

El vicepresidente estadounidense JD Vance, su esposa Usha Vance, Ivanka Trump y Arabella Rose Kushner, mientras Donald Trump y Xi Jinping observan una demostración militar en la Casa Blanca, Washington. El despliegue formó parte de una jornada marcada por la pompa y el protocolo (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente chino Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, caminan por la columnata de la Casa Blanca, en Washington. La visita de Estado se extenderá hasta el viernes, con una recepción final en los Archivos Nacionales (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping observan una imagen de un autopen firmando la rúbrica del expresidente estadounidense Joe Biden, en el "Paseo de la Fama Presidencial" de la columnata de la Casa Blanca, en Washington. El recorrido formó parte del despliegue protocolar de la visita de Estado (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping caminan por la columnata de la Casa Blanca, en Washington. Es la tercera vez que ambos mandatarios se reúnen desde que Trump regresó al poder (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente chino Xi Jinping, su esposa Peng Liyuan, el vicepresidente estadounidense JD Vance, su esposa Usha Vance, Ivanka Trump, el miembro del Comité Permanente del Politburó Cai Qi y el canciller chino Wang Yi asisten a una ceremonia en la columnata de la Casa Blanca, Washington. La comitiva china incluyó a algunos de los principales funcionarios de política exterior de Pekín (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente chino Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, asisten a una ceremonia cerca de la columnata de la Casa Blanca, Washington. La jornada continuó con reuniones en el Despacho Oval y una cena de Estado (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se reúnen con el presidente chino Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. Trump adelantó que las conversaciones abordarían temas de seguridad, tecnología y "superinteligencia" (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente Donald Trump se reúne con el presidente chino Xi Jinping en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. Pese a la tregua comercial extendida un día antes, persisten tensiones de fondo por Irán y Taiwán (REUTERS/Evan Vucci)