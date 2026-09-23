Nicaragua

Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos

La mujer admitió haber lavado recursos de una red que engañó a más de 400 víctimas mediante falsos abogados, contratos apócrifos y compañías utilizadas para recibir transferencias

Ilustración con un mapa del continente americano y una línea punteada roja desde Estados Unidos a Nicaragua, junto a unas manos esposadas.
Una ciudadana nicaragüense se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en un fraude de más de 36 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una nicaragüense de 42 años, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en una red transnacional que, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, obtuvo más de USD 36 millones mediante estafas contra más de 400 personas, en su mayoría adultas mayores y vulnerables.

La mujer de apellido Mora, quien reside en Nicaragua y anteriormente vivió en Hayward, California, admitió el 14 de septiembre su responsabilidad en el esquema. El anuncio fue difundido al día siguiente por el fiscal federal Eric Grant.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado oficial y los documentos judiciales, la organización operó desde Estados Unidos y distintos países de América Latina.

Los integrantes contactaban a propietarios de multipropiedades de edad avanzada y a personas que ya habían sido víctimas de fraudes. Se presentaban como abogados y les aseguraban que podían obtener indemnizaciones.

Primer plano de una mujer mayor atenta, con un teléfono en cada mano: uno muestra una app bancaria, el otro está en su oído. Hay billetes y gafas en la mesa.
La red transnacional engañaba a propietarios de multipropiedades mediante falsos contratos de representación e indemnizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas creían que trataban con representantes legales reales. Por ese motivo, firmaban contratos de representación falsos y acuerdos de confidencialidad fraudulentos. Luego pagaban honorarios que terminaban en compañías ficticias y cuentas bancarias bajo control de colaboradores de la red en Estados Unidos.

La red usaba empresas fantasma y cuentas bancarias para mover el dinero

La Fiscalía sostuvo que el grupo creó una estructura de empresas fantasma y cuentas para recibir, transferir y ocultar el origen de los fondos. Sus integrantes habrían proporcionado información falsa a las entidades financieras para encubrir el propósito de las operaciones y evitar los controles contra el lavado de activos.

PUBLICIDAD

Según el expediente, Mora se incorporó a la trampa en agosto de 2021. Durante su participación, mantuvo sociedades utilizadas como fachada y recibió más de USD 1.5 millones procedentes de las víctimas. Los investigadores, además, rastrearon USD 2.7 millones de los fondos sustraídos hasta cuentas bajo su control.

La acusada habría mentido a los bancos sobre el origen y la naturaleza del dinero. También habría abierto nuevamente cuentas que las entidades ya habían cerrado tras detectar actividad sospechosa. En varias oportunidades, según la Fiscalía, depositó fondos de las víctimas en forma directa en la cuenta bancaria de una de sus empresas.

Tras mudarse a Nicaragua, Mora pasó a cumplir un rol de organizadora dentro de la estructura, de acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses. Desde ese país mantenía contacto con cómplices radicados en Estados Unidos y les daba instrucciones para recibir y enviar dinero, establecer sociedades ficticias y preparar documentos legales utilizados en la maniobra.

La investigación indica que también empleó correos electrónicos apócrifos, atribuidos a supuestos asistentes jurídicos, para comunicarse con las víctimas. Mora fue detenida en diciembre de 2025, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Logan de Boston en un vuelo procedente de Ciudad de Panamá.

La acusada dirigió operaciones desde Nicaragua mediante el envío de instrucciones a sus cómplices en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La acusada dirigió operaciones desde Nicaragua mediante el envío de instrucciones a sus cómplices en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estadounidenses detuvieron a acusados en varios países

El caso incluyó operativos en Estados Unidos, Nicaragua y México. En octubre de 2025, los investigadores detuvieron a 15 acusados que residían en cuatro estados estadounidenses e incautaron más de USD 2.1 millones que, según las autoridades, correspondían a fondos de las víctimas.

Varios integrantes de la red huyeron a México y otros países de Centroamérica. Entre ellos estaba Marlon Solis Bonilla, identificado por las autoridades como uno de los principales investigados.

Las autoridades nicaragüenses lo arrestaron en julio de 2025, en coordinación con el Servicio Diplomático del Departamento de Estado. Luego fue entregado a agentes estadounidenses y trasladado desde Managua hasta Houston, Texas.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
El acusado Marlon Solis Bonilla fue capturado en Nicaragua y transferido a las autoridades en Houston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto de 2026, las autoridades mexicanas arrestaron en Guadalajara a Julián Jauregui, Sergio Jauregui y Eduardo Navarro. La operación contó con apoyo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ciudad de México, el Servicio de Alguaciles de

Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Los tres fueron derivados al Instituto Nacional de Migración y posteriormente enviados a Estados Unidos. La Fiscalía informó que tres acusados aún permanecían prófugos.

La investigación estuvo a cargo del FBI, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Policía de Bakersfield, con colaboración del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Truckee.

La jueza federal Jennifer L. Thurston dictará sentencia contra Mora el 14 de diciembre de 2026. La nicaragüense enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de USD 500,000, o el doble del monto lavado, según cuál sea mayor. La decisión final dependerá del tribunal y de las directrices federales de sentencia.

Temas Relacionados

NicaraguaLavado de dineroEstafasFiscalía de los Estados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidente Lula exige que régimen de Nicaragua permita a la oposición participar en las elecciones

El mandatario brasileño cuestionó ante la ONU la exclusión de adversarios del régimen de Daniel Ortega, vigente desde los comicios de 2021, en un contexto de deterioro de las garantías democráticas

Presidente Lula exige que régimen de Nicaragua permita a la oposición participar en las elecciones

Joven nicaragüense fallece en España tras ser operada de emergencia por un tumor cerebral

Apenas unas horas después de ser diagnosticada con un tumor cerebral que por meses fue confundido con estrés y migrañas, la nicaragüense Alexa Cecilia Téllez falleció este domingo 20 de septiembre en el Hospital Universitario de Badajoz, España

Joven nicaragüense fallece en España tras ser operada de emergencia por un tumor cerebral

Más de 7,700 nicaragüenses fueron deportados desde Estados Unidos en 72 vuelos hasta mediados de septiembre de 2026

El volumen de retornos a Managua ya superó el registro de todo 2025 y, con un promedio mensual de 970 personas, podría rebasar las 11,600 expulsiones al cierre del año

Más de 7,700 nicaragüenses fueron deportados desde Estados Unidos en 72 vuelos hasta mediados de septiembre de 2026

Instituciones nicaragüenses coordinan detenciones, ocultamiento y bloqueo de recursos judiciales

Un informe de Naciones Unidas revela cómo distintos organismos estatales coordinaron el ocultamiento de presos políticos. La impunidad, según el documento, no es un accidente sino el pilar que sostiene toda la estructura

Instituciones nicaragüenses coordinan detenciones, ocultamiento y bloqueo de recursos judiciales

Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

Un informe de Naciones Unidas presentado hoy martes, documentó los casos de personas cuyo paradero fue negado por el Estado. Familias recorren cárceles y delegaciones sin respuesta. Al menos 29 personas siguen sin aparecer

Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018

TECNO

Un dispositivo nanomecánico desarrollado por el MIT imita neuronas y reúne cálculo y memoria: cómo funciona

Un dispositivo nanomecánico desarrollado por el MIT imita neuronas y reúne cálculo y memoria: cómo funciona

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este miércoles

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

La IA ya propone las ideas de los científicos: el problema es quién va a saber cuándo se equivoca

Cómo instalar XUPER TV en el televisor gratis, la búsqueda que daña el dispositivo y expone datos personales

ENTRETENIMIENTO

“The Chosen” tendrá un tercer especial navideño: ¿cuándo podrá verse?

“The Chosen” tendrá un tercer especial navideño: ¿cuándo podrá verse?

Dolph Lundgren consideró el suicidio legal durante su batalla contra el cáncer: “Casi había perdido toda esperanza”

Levi, el hijo de Matthew McConaughey, debuta en las pasarelas de Milán a los 18 años

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

MUNDO

Tras estrellarse un helicóptero en Santa Catarina, mueren el cantante brasileño Rick Sollo y otras 4 personas

Tras estrellarse un helicóptero en Santa Catarina, mueren el cantante brasileño Rick Sollo y otras 4 personas

Santiago Peña: “Paraguay no es neutral en el conflicto del Indo-Pacífico, estamos con Taiwán”

Estados Unidos: hallaron una tortuga de dos cabezas en Cabo Cod y es el tercer caso en seis años

Pezeshkian defendió el plan nuclear de Irán y negó que su país apoye al terrorismo: “Debe ser poderoso para evitar ser amenazado”

Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos