Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

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La CIA obtuvo información de inteligencia sobre un posible ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia, y la compartió con varios gobiernos europeos, informó el miércoles el diario español El Mundo, citando a una fuente cercana al Ministerio de Defensa de Lituania, fuentes diplomáticas de un país báltico y varios analistas de defensa.

Un plan inspirado en la Operación Telaraña de Ucrania

La fuente cercana al Ministerio de Defensa lituano dijo al diario que Rusia podría lanzar los ataques desde el mar, ocultando los drones dentro de un contenedor a bordo de un buque disfrazado de tráfico comercial ordinario. La comparó con la Operación Telaraña de Ucrania, en la que drones introducidos de contrabando en territorio ruso fueron usados para atacar bases aéreas militares.

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Los drones escondidos en contendedores utilizados por Ucrania en la Operación Telaraña. Rusia podría usar un esquema similar contra Europa. (Servicio de Seguridad de Ucrania)

Las autoridades lituanas ya saben qué tipo de dron estaría involucrado: el Gerbera, un pequeño aparato de apenas dos metros de largo y hasta 18 kilos de peso, capaz de recorrer hasta 600 kilómetros a unos 160 km/h. Un buque mercante podría transportar varios de estos drones y lanzarlos mediante catapulta, escribió El Mundo.

Un solo Gerbera, con una carga explosiva de entre cuatro y cinco kilos, no destruiría una instalación de gran tamaño, pero podría iniciar un incendio, dañar equipos o paralizar temporalmente un puerto o un aeropuerto: un golpe más simbólico y disruptivo que destructivo, pensado para mostrar que Moscú puede alcanzar la retaguardia europea sin cruzar ninguna frontera terrestre.

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El método no es solo una hipótesis lejana: en febrero, una unidad naval sueca detectó un dron despegando desde un buque de inteligencia ruso en el estrecho de Öresund, un antecedente que se suma al ataque con un dron armado en el aeropuerto de Leipzig, Alemania, atribuido por Berlín a la inteligencia rusa.

Por qué el sur de Europa

La primera ministra italiana Giorgia Meloni saluda al presidente español Pedro Sánchez en Granada, España, el 6 de octubre de 2023; ambos países, junto con Francia, celebrarán elecciones en 2027 (REUTERS/Jon Nazca)

El Mundo planteó que España, Francia e Italia podrían haber sido elegidas no por proximidad geográfica sino por vulnerabilidad política: los tres países celebrarán elecciones en 2027 y cuentan con fuerzas capaces de capitalizar el cansancio social con la guerra en Ucrania, algo que el gobierno de Vladimir Putin podría explotar con una acción de bajo costo y alto impacto mediático.

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El analista británico Keir Giles sostuvo que Moscú buscará “el punto más débil de Europa”, y mencionó a países como España, que carecen de sistemas de defensa aérea integrados para este tipo de amenaza —una idea que conecta con la advertencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que un misil ruso tardaría apenas diez minutos más en llegar a Madrid que a Varsovia.

El origen: la visita de Ratcliffe a Moscú

Un avión C-17 Globemaster, en el que presuntamente viajaba el director de la CIA, John Ratcliffe, aterriza cerca de Riga, Letonia, el 25 de agosto de 2026, poco antes de su visita a Moscú (@alfredspodins vía X/REUTERS)

Lituania, como otros países, se enteró de los posibles ataques poco después del viaje del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú el 25 de agosto. Fuentes diplomáticas de un país báltico dijeron a El Mundo que conocían la visita con antelación y luego recibieron información sobre lo conversado con los jefes de los servicios de seguridad rusos.

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Otras señales de escalada híbrida

El canciller lituano, Kestutis Budrys, dijo el miércoles, al margen de la Asamblea General de la ONU, que la inteligencia aliada apunta a un riesgo de que Rusia amplíe su presión sobre países de la OTAN mediante ataques a infraestructura crítica. Por separado, el servicio de inteligencia de defensa de Dinamarca advirtió que espera una mayor intensificación de la guerra híbrida rusa “con consecuencias mayores para los países afectados que en el pasado”. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, dijo que Rusia “está tratando de asustar a Europa para que reduzca su apoyo a Ucrania”, mientras el canciller polaco, Radoslaw Sikorski, sostuvo que los ataques híbridos “ya no son solo amenazas; son ataques reales”, citando incendios, explosiones e incursiones de drones.

La alerta también llegó a Polonia

La CIA advirtió además a Polonia sobre un posible ataque ruso para desestabilizar su sistema bancario, informó el 23 de septiembre la edición polaca de Newsweek, con la infraestructura de telecomunicaciones submarina del mar Báltico como blanco potencial.

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No todos comparten la misma alarma: el canciller estonio, Margus Tsahkna, dijo que las predicciones sobre una agresión militar rusa inminente contra la OTAN son equivocadas, dado que Moscú “carece de las capacidades” mientras sus fuerzas siguen comprometidas en Ucrania. El Kremlin niega de forma sistemática la realización de operaciones de sabotaje en países de la OTAN.