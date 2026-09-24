Mundo

¿Vapor volcánico como antiparasitario? Así es el curioso comportamiento de las aves en Nueva Zelanda

Un equipo de la Universidad de Otago registró durante casi un mes que ciertas especies dedican más tiempo al acicalamiento en zonas de Rotorua con emisiones ricas en azufre

Un estudio de la Universidad de Otago analizó durante cuatro semanas el acicalamiento de aves en zonas geotérmicas de Rotorua, Nueva Zelanda
Guardar

Un estudio de la Universidad de Otago observó durante 4 semanas que cisnes negros y gaviotas dedicaron más tiempo al acicalamiento en zonas geotérmicas de Rotorua, Nueva Zelanda, donde hay vapor y gases ricos en azufre.

La investigación publicada en la revista Ornithology registró el comportamiento de las aves y plantea que esos entornos podrían ayudarles a enfrentar parásitos o agentes que causan enfermedades.

PUBLICIDAD

Según el artículo divulgado en Earth.com, el análisis reunió 334 observaciones durante casi 48 horas y comparó lugares con actividad geotérmica —manantiales calientes, pozas de barro en ebullición y respiraderos de vapor— con áreas cercanas sin esas condiciones.

El interés surgió en la Antártida

Un cisne negro en un arroyo somero junto a árboles secos y una columna de vapor al fondo
La investigación publicada en Ornithology reunió 334 observaciones durante casi 48 horas en hábitats geotérmicos y áreas cercanas (Gentileza, estudio ¿Utilizan las aves las zonas geotérmicas para eliminar parásitos?, publicado en Ornithology)

La profesora Ceridwen Fraser, de la Universidad de Otago, se interesó por esta posibilidad tras observar en la Antártida a especies adaptadas al frío que permanecían cerca de emisiones volcánicas.

“Me pareció extraño, ya que son especies adaptadas al frío que no deberían querer estar en una sauna”, afirmó la profesora. Por lo que consideró que el calor quizá no era el único atractivo.

PUBLICIDAD

“Me preguntaba si estarían utilizando el vapor sulfuroso con fines medicinales, ya que el azufre es un potente insecticida y fungicida que los agricultores suelen usar para tratar parásitos e infecciones fúngicas en animales y plantas”, explicó.

Varias aves de plumaje blanco descansan sobre un suelo rocoso y seco con vapor y vegetación al fondo
La investigación plantea que el vapor y los gases ricos en azufre podrían ayudar a las aves frente a parásitos y agentes de enfermedades (Gentileza, estudio ¿Utilizan las aves las zonas geotérmicas para eliminar parásitos?, publicado en Ornithology)

El acicalamiento consiste en limpiar y ordenar las plumas con el pico. Además de conservar el plumaje, esa conducta puede retirar organismos externos, como piojos y ácaros.

Los cisnes negros mostraron la diferencia más marcada entre ambos hábitats: se acicalaron durante más tiempo en los sectores geotérmicos. Las gaviotas de lomo negro también incrementaron esa actividad allí.

Cómo se observó a las aves

El análisis incluyó cisnes negros, gaviotas de lomo negro, gansos canadienses, pūkeko y 2 especies estrechamente relacionadas de gaviotas, consideradas como un solo grupo.

Un cisne negro de pico rojo permanece en un arroyo poco profundo rodeado por orillas de hierba seca
El acicalamiento permite a las aves limpiar y ordenar sus plumas y puede retirar organismos externos como piojos y ácaros

Cada ejemplar fue observado durante un máximo de 10 minutos, con registros de rascado, baño, descanso, alimentación, natación y desplazamiento.

Los científicos prestaron atención a una conducta llamada acicalamiento con agua: el ave sumerge el pico antes de recorrer sus plumas.

El fenómeno podría facilitar el contacto entre el plumaje y el agua geotérmica. Sin embargo, solo se registraron 22 episodios de este tipo en toda la muestra, una cantidad que requiere nuevos estudios para extraer conclusiones firmes.

Mapa de Nueva Zelanda con un acercamiento al lago Rotorua que ubica puntos marcados con círculos rojos geotérmicos y azules no geotérmicos
Los científicos registraron 22 episodios de acicalamiento con agua, una cifra que requiere más estudios para determinar el efecto del agua geotérmica en el plumaje (Gentileza, estudio ¿Utilizan las aves las zonas geotérmicas para eliminar parásitos?, publicado en Ornithology)

Los gansos canadienses y los pūkeko no mostraron el mismo patrón de limpieza que cisnes y gaviotas. Esto indica que la actividad termal no afecta de igual forma a todas las especies.

A la vez, los sitios no cumplían una única función: los cisnes negros buscaron alimento con más frecuencia fuera de esas zonas, posiblemente por la presencia de más plantas acuáticas, mientras que las gaviotas consumieron invertebrados y larvas de insectos en charcos cálidos.

La hipótesis requiere pruebas directas sobre los animales

Rani Cousens, autora principal del trabajo y estudiante de la Universidad de Otago, planteó que el movimiento de las plumas podría ayudar a que los gases ricos en azufre penetren en el plumaje. Sin embargo, el estudio no demostró que ese proceso ocurra.

La principal limitación fue que no se midió la cantidad de parásitos presentes en las aves, tampoco se analizaron los niveles de azufre sobre sus plumas ni se verificó si la exposición a los gases reducía esos organismos externos.

Un cisne negro de pie en un arroyo poco profundo con leve vapor y vegetación en la orilla
Los cisnes negros buscaron alimento con más frecuencia fuera de las zonas geotérmicas, mientras las gaviotas consumieron invertebrados en charcos cálidos

Un mayor acicalamiento puede vincularse con su eliminación, pero también con el cuidado habitual del plumaje, irritación de la piel o distintas formas de usar el hábitat.

“Aun así, esta es una prueba fascinante de que las aves sí utilizan estas zonas, y parece que las usan para acicalarse”, señaló Fraser. La investigadora añadió: “Si la fauna silvestre también utiliza esas zonas para su salud, es una similitud interesante”.

El siguiente paso será comparar la carga de parásitos entre ejemplares de hábitats geotérmicos y no geotérmicos, además de evaluar si la exposición reduce esos organismos.

Temas Relacionados

Nueva ZelandaParásitosNewsroom BUEEnfermedades

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

El Brent superó los 105 dólares el barril y el crudo estadounidense saltó a más de USD 95, mientras los rendimientos de bonos siguen presionando a las acciones tecnológicas

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

El artista, que a los 59 años participaba de una gira por los 40 años del dúo que integró con Renner, falleció junto a otras cuatro personas tras el choque de la aeronave en un bosque de difícil acceso en Santa Catarina

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

EN VIVO: Tercera jornada de la Asamblea General de la ONU

El discurso de Benjamin Netanyahu es el más esperado en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, donde la sesión matutina incluye también a Mahmoud Abbas, de Palestina. Bolivia, Uruguay y Colombia también hablarán ante el pleno

EN VIVO: Tercera jornada de la Asamblea General de la ONU

Los videos que muestran cómo quedó el buque tras el ataque que dejó un muerto en el estrecho de Ormuz

Dos proyectiles impactaron el miércoles en un granelero cargado de carbón, cuyos 27 supervivientes fueron evacuados por la Marina Real omaní tras el incendio

Los videos que muestran cómo quedó el buque tras el ataque que dejó un muerto en el estrecho de Ormuz

Misiles que caen en Polonia, drones sobre bases de la OTAN y sabotajes: la guerra silenciosa que Rusia libra en Europa

Un Kh-101 penetró 96 kilómetros en Polonia y abrió un cráter de 10 metros. Los incidentes se multiplican, pero los servicios de inteligencia no ven señales de una invasión terrestre inminente. La línea entre provocación y conflicto nunca fue tan delgada.

Misiles que caen en Polonia, drones sobre bases de la OTAN y sabotajes: la guerra silenciosa que Rusia libra en Europa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vaca Muerta, agro y minería: cuánto derramó el boom exportador en el empleo y los salarios de cada provincia

Vaca Muerta, agro y minería: cuánto derramó el boom exportador en el empleo y los salarios de cada provincia

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre? Suspenden L2 del MB

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

Inglaterra vs España: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la UEFA Nations League desde México

Panaca confirmó que uno de sus trabajadores murío en las instalaciones del parque turístico en Quindío: qué fue lo que pasó

DEPORTES

Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

Las revelaciones de Roger Federer a sus 45 años: por qué no desayuna y su pasión oculta

Lionel Scaloni volvió a hablar de su futuro en la selección argentina y se refirió al recambio de nombres que realizó con la lista para los amistosos

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, superó a una campeona y se aseguró una medalla en los Suramericanos: el abrazo con sus padres

Polémica en Brasil por la provocación de un futbolista: se burló cuando su equipo ganaba, le dieron vuelta el partido y los rivales se tomaron revancha

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre ‘Cuando fui bonita’, el remake mexicano del kdrama ‘She Was Pretty’: cuándo se estrena y dónde verlo

Todo sobre ‘Cuando fui bonita’, el remake mexicano del kdrama ‘She Was Pretty’: cuándo se estrena y dónde verlo

Woody Harrelson reflexionó sobre su amistad con Matthew McConaughey: “Es más cercano que mis propios hermanos, desde hace años”

Taylor Swift hará historia en los MTV VMAs 2026 al convertirse en la artista con más premios en la trayectoria de la ceremonia

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

El viaje a Tailandia que terminó en una pesadilla para una streamer china: piden 90 mil dólares por ella