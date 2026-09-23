Periodista nicaragüense Luis Galeano recuperará la libertad bajo fianza tras más de una semana detenido en Florida

El periodista nicaragüense Luis Galeano recibirá la libertad bajo fianza tras permanecer bajo custodia del ICE en Florida. (Redes sociales de Luis Galeano)

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El periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano será puesto en libertad bajo fianza tras permanecer más de una semana bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida, según informó su esposa, Deykell Santamaría, a la agencia EFE.

La medida podría permitir que abandone el centro de detención este miércoles o el jueves, aunque todavía deberá afrontar una audiencia migratoria prevista para el 2 de octubre.

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Luis Manuel Chavarría Galeano, conocido públicamente como Luis Galeano, fue detenido el lunes de la semana pasada en Orlando, en el centro de Florida, mientras trabajaba como conductor de una plataforma de transporte privado.

El periodista, de 48 años, dirige el programa de opinión y debate Café con Voz y es un crítico del Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La fianza permitirá que el comunicador recupere la libertad mientras continúa el proceso migratorio en Estados Unidos. La detención activó reclamos de organizaciones de prensa, figuras políticas y opositores nicaragüenses en el exilio, que advirtieron sobre las consecuencias de una eventual deportación a Nicaragua debido a los antecedentes de persecución que enfrenta desde 2018.

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“De última hora les informamos que a nuestro director Luis Galeano le han otorgado la fianza y podría salir hoy o mañana”, comunicó Santamaría a través de la plataforma Café con Voz.

La esposa del periodista también relató que, después de su arresto, las autoridades lo trasladaron a un centro de detención de migrantes administrado por el Gobierno de Florida en el condado de Baker, al norte del estado.

Las autoridades estadounidenses arrestaron al comunicador en Orlando mientras se desempeñaba como conductor. (Foto: cortesía)

La audiencia migratoria de Luis Galeano está fijada para el 2 de octubre

La concesión de la fianza no pone fin al expediente abierto contra Galeano ante las autoridades migratorias estadounidenses. El periodista deberá comparecer el 2 de octubre, fecha establecida para una audiencia que definirá los pasos posteriores de su situación en el país, de acuerdo con lo explicado por Santamaría.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el martes pasado a las autoridades de Estados Unidos que eviten su deportación a Nicaragua. La entidad también solicitó garantías para que el comunicador tenga un proceso justo y pueda acceder a representación legal durante el trámite.

La organización recordó que Galeano se naturalizó español en julio de 2025. Esa condición llevó a Reporteros Sin Fronteras a reclamar al Gobierno de España que adopte medidas para protegerlo y evite que el ICE lo devuelva a Nicaragua.

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también se pronunció contra una posible deportación. “Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió”, afirmó al referirse al riesgo de que el periodista sea enviado nuevamente a su país de origen.

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La audiencia migratoria que definirá la situación de Galeano en Estados Unidos ocurrirá el 2 de octubre. (FOTO/LA PRENSA/Uriel Molina)

Organizaciones políticas, periodistas y referentes opositores nicaragüenses radicados fuera del país expresaron su apoyo a Galeano desde que se conoció su arresto. Los distintos grupos abogaron por su liberación y cuestionaron que permaneciera bajo custodia migratoria, según informó EFE.

El periodista salió de Nicaragua después de una orden de captura

Galeano dejó Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura. En 2019 solicitó asilo en Estados Unidos, donde continuó vinculado al periodismo y asumió la dirección de Café con Voz.

La justicia nicaragüense lo declaró “traidor a la patria” en febrero de 2023. La resolución ordenó que se le retirara la nacionalidad y dispuso el despojo de sus bienes, dentro de una medida que también alcanzó a otras 93 personas críticas con el Gobierno de Ortega y Murillo.

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Entre las personas afectadas por aquella decisión estuvieron los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Galeano ya había abandonado el país antes de esa sentencia, en un contexto de presión contra periodistas, dirigentes opositores, defensores de derechos humanos y otros sectores cuestionadores del oficialismo.

Antes de exiliarse, el comunicador trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario. Además, integró la delegación de EFE en Nicaragua como redactor entre 2004 y 2006, una experiencia previa a la apertura de su actual espacio de debate y opinión.

La justicia de Nicaragua retiró la nacionalidad a Galeano y ordenó el decomiso de sus propiedades en febrero de 2023. (@nachomartinfilms)

El caso de Galeano se inscribe en un escenario que la SIP considera entre los más graves de la región para la libertad de prensa. La entidad documentó la persecución contra periodistas independientes, el cierre de medios de comunicación, la confiscación de instalaciones y el exilio forzado de trabajadores de prensa.

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Nicaragua acumuló 54 cierres de medios desde 2018

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabilizó que el Gobierno de Ortega y Murillo cerró al menos 54 medios de comunicación entre 2018 y lo transcurrido de 2026. El registro abarca medios que dejaron de operar en medio de las restricciones impuestas a la prensa independiente.

Cinco de esas organizaciones periodísticas sufrieron allanamientos y confiscaciones de sus sedes. Entre los medios afectados figuran el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Trinchera de la Noticia.

La misma fundación informó que al menos 310 trabajadores de medios nicaragüenses abandonaron el país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018. La mayoría de las personas incluidas en ese registro son comunicadores que continuaron su actividad desde el exterior.

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La eventual salida de Galeano bajo fianza modifica su situación inmediata, pero no resuelve el proceso migratorio abierto en Estados Unidos. Las organizaciones que respaldaron al periodista mantienen el pedido de que se evite cualquier retorno forzado a Nicaragua.