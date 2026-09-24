Taylor Swift hará historia en los MTV VMAs 2026 al convertirse en la artista con más premios en la trayectoria de la ceremonia

Taylor Swift recibirá el nuevo galardón Artist Director Honors en la edición 2026 de los MTV Video Music Awards. (REUTERS/Brendan Mcdermid//File Photo)

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Taylor Swift se convertirá el domingo 27 de septiembre en la artista más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards, al recibir el nuevo reconocimiento Artist Director Honors durante la edición 2026 de la gala, que se realizará en Los Ángeles. El premio elevará a 31 su total de Moon Persons y romperá el empate de 30 galardones que mantiene con Beyoncé, según Associated Press.

La ceremonia será transmitida en vivo por CBS desde el Peacock Theater de L.A. Live, con emisión simultánea por MTV y acceso mediante Paramount+ para los suscriptores de su plan Premium en Estados Unidos. Snoop Dogg será el presentador de una entrega que comenzará a las 19:30, hora del Este, de acuerdo con CBS y MTV.

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Swift recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors, una distinción creada para reconocer a músicos que también desarrollaron una obra como directores de videos o producciones audiovisuales. La organización señaló que el galardón apunta a artistas “cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del video musical y ha impulsado el arte de la narración visual”, según Paramount Press Express.

¿Cuántos MTV Video Music Awards tendrá Taylor Swift después de los VMAs 2026?

Con el Artist Director Honors, Taylor Swift llegará a 31 Moon Persons. La cantante estadounidense comparte hasta ahora con Beyoncé el mayor número de premios en la historia de la ceremonia, con 30 cada una, según Associated Press.

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El nuevo reconocimiento no forma parte de las categorías competitivas tradicionales de los VMAs. CBS y MTV anunciaron que se trata de un premio especial destinado a reconocer una trayectoria sostenida en la dirección audiovisual, de acuerdo con Paramount Press Express.

La entrega del galardón resolverá el empate histórico antes de que se conozcan los resultados de las categorías en las que Swift compite este año. La artista suma 11 nominaciones en la edición de 2026, luego de la incorporación de cuatro categorías sociales anunciadas por la organización, según CBS y MTV.

El registro de Swift quedará por encima del de Beyoncé, mientras que Eminem conserva el mayor número de premios entre los artistas masculinos, con 15 estatuillas. La diferencia entre los dos primeros lugares dependerá también del resultado de las categorías competitivas de la ceremonia del domingo, según Associated Press.

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Taylor Swift suma 11 nominaciones en la ceremonia de 2026 tras la inclusión de cuatro categorías sociales en la programación. (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

¿Qué es el Artist Director Honors que recibirá Taylor Swift?

El Artist Director Honors fue creado en 2026 y tendrá a Swift como su primera receptora. CBS y MTV describieron la distinción como un reconocimiento a intérpretes que desarrollaron una voz propia detrás de cámara y consolidaron un cuerpo de trabajo en la dirección de videos musicales, cortometrajes u otros formatos audiovisuales, según Paramount Press Express.

La organización sostuvo que la categoría contempla “una obra sostenida e influyente” de artistas que desarrollaron recursos propios para trasladar su música a imágenes. El comunicado no anunció otros ganadores ni precisó si el galardón se otorgará todos los años, de acuerdo con CBS y MTV.

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En el caso de Swift, la distinción considera su participación como directora de videos y proyectos ligados a distintos momentos de su discografía. La cantante obtuvo siete nominaciones a mejor dirección en la historia de los VMAs y ganó esa categoría en cuatro oportunidades, según Paramount Press Express.

La lista de trabajos citada por CBS y MTV incluye los videos de “The Man”, “cardigan”, “willow”, “Anti-Hero”, “Bejeweled”, “Fortnight”, “Lavender Haze”, “Opalite” y “The Fate of Ophelia”. También figura el cortometraje “All Too Well: The Short Film”, de acuerdo con CBS y MTV.

¿En qué categorías está nominada Taylor Swift en los VMAs 2026?

Swift figura entre los candidatos a video del año por “The Fate of Ophelia” y también compite por el premio a artista del año. El mismo video recibió nominaciones en mejor pop, dirección artística, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales, según la lista difundida por Paramount Press Express.

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La artista está nominada a mejor dirección por “Opalite”. Esa categoría incluye además a Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna y Sabrina Carpenter, de acuerdo con CBS y MTV.

La nómina inicial, publicada el 18 de agosto, le otorgó nueve candidaturas a Swift. El total ascendió a 11 después de que la organización incorporó mejor grupo, mejor video de formato largo, mejor álbum y canción del verano a la programación de la ceremonia, según Paramount Press Express.

Madonna lidera las nominaciones con 13, seguida por Swift con 11. Ariana Grande y Sabrina Carpenter suman siete candidaturas cada una; Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson tienen cinco; LISA reúne cuatro; y Shakira y Tate McRae, tres, de acuerdo con CBS y MTV.

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El reconocimiento Artist Director Honors destaca a los músicos que desarrollaron una trayectoria en la dirección de producciones audiovisuales. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

¿Cuándo y dónde serán los MTV Video Music Awards 2026?

Los MTV Video Music Awards 2026 se celebrarán el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater, ubicado en el complejo L.A. Live de Los Ángeles. La transmisión tendrá una duración de dos horas, desde las 19:30 hasta las 21:30, hora del Este, según Paramount Press Express.

La gala se emitirá por la cadena CBS y en simultáneo por MTV. En Estados Unidos, los usuarios del plan Paramount+ Premium podrán acceder a la transmisión en vivo a través de la señal local de CBS, mientras que los suscriptores del plan Essential podrán verla bajo demanda al día siguiente, de acuerdo con CBS y MTV.

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El programa estará disponible a nivel internacional al día siguiente a través de Paramount+ y MTV. La edición de 2026 marcará el regreso de la ceremonia a la costa oeste de Estados Unidos por primera vez desde 2017, según Paramount Press Express.

Snoop Dogg será el conductor y también figura entre los productores ejecutivos del evento. La producción estará a cargo de Gunpowder & Sky, con Van Toffler como productor y Jesse Ignjatovic, Barb Bialkowski y Bruce Gillmer como productores ejecutivos, de acuerdo con CBS y MTV.

Madonna abrirá los VMAs y Nirvana recibirá el Video Vanguard Award

Madonna abrirá la ceremonia con una actuación que será su primera presentación en los VMAs en 23 años. La artista llega a la entrega con 13 nominaciones y con 19 victorias competitivas acumuladas en su carrera, según CBS y MTV.

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La cantante está postulada en categorías como video del año, artista del año, canción del año, mejor colaboración, mejor baile, dirección, dirección artística, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales. CBS y MTV señalaron que es la tercera vez que Madonna encabeza las nominaciones de una edición, después de 1990 y 1998, de acuerdo con Paramount Press Express.

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award, una de las distinciones especiales de la ceremonia. El anuncio se realizó el 9 de septiembre, fecha en la que la banda actuó por primera vez en los VMAs en 1992, según CBS y MTV.

También están confirmadas las actuaciones de GENER8ION y Yung Lean, quienes presentarán “STORM II”; LISA; RAYE; Shaboozey junto a Gunna; y Sienna Spiro. La organización indicó que todavía anunciará otros artistas, presentadores e invitados antes de la transmisión, de acuerdo con Paramount Press Express.

El registro histórico de galardones ubica a Beyoncé con 30 estatuillas y a Eminem como el artista masculino con más premios al sumar 15. (Foto AP/Chris Pizzello)

¿Hasta cuándo se puede votar en los MTV Video Music Awards 2026?

La votación en 13 categorías permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre a las 18:00, hora del Este. La excepción será mejor artista nuevo, cuya votación continuará durante la ceremonia del 27 de septiembre, según CBS y MTV.

Las cuatro categorías sociales —mejor grupo, mejor video de formato largo, mejor álbum y canción del verano— se definirán a través de las historias de Instagram de MTV. Esa instancia estará disponible hasta las 11:00 del domingo, hora del Este, de acuerdo con Paramount Press Express.

El Artist Director Honors garantizará que Swift inicie la ceremonia como la nueva líder del registro histórico de los VMAs. Luego, los resultados de sus 11 nominaciones determinarán si amplía esa diferencia durante una gala que reunirá categorías competitivas, actuaciones musicales y reconocimientos especiales, según Associated Press.